Clerks III est presque terminé, des reprises sont prévues pour décembre

Il n’est pas rare qu’un film fasse suite à la photographie principale d’une série de prises de vue, qui capturent généralement des prises de vue manquées ou pas exactement comme prévu lorsqu’il s’agit de monter le film final. Bien que cela se produise principalement dans les films d’action à gros budget ou les films qui subissent un certain nombre de changements d’histoire pendant le tournage, il semble que même un film aussi apparemment simple que Clerks III de Kevin Smith ne puisse éviter un tournage supplémentaire. Lors de sa dernière édition du Fatman au-delà du podcast en direct, Smith a révélé que même s’il est sur la bonne voie pour avoir le troisième film de la Commis franchise terminée, quelques reprises auront lieu en décembre.

« Plus ou moins j’ai fini de le couper, » Kevin Smith confirmé. « Le 7 décembre, nous allons faire à Glendale une journée de ramassage. Il y a une séquence dans le film où dans Commis III la prémisse est que les garçons font ce qui est essentiellement Commis. Donc avant qu’ils ne fassent ça, ils ont des auditions et dans l’Est, nous avons filmé quelques personnes pour les auditions, mais nous avons toujours eu l’intention de récupérer la plupart des gens que nous connaissons ici. La toile de fond est donc très simple, c’est comme un rideau noir, vous l’installez de cette façon pour que ce soit comme « Quand nous rentrerons à la maison, nous pouvons simplement l’installer dans un endroit et passer une journée à courir les gens. » Tout ce dont vous avez besoin, c’est que, parce que c’est un tir rapide, tout le monde fait une ligne… Tout le monde fait une ligne à partir du script. Vous pouvez le faire honnêtement comme une fenêtre de deux ou trois heures habituellement. C’est une séquence amusante. Donc techniquement, nous n’avons pas fini avec la coupe, mais je la montre demain aux bonnes personnes de Lionsgate, au reste des gens qui ne l’ont pas vu (avant). »

Bien qu’il n’y ait pas eu de date de sortie spécifique pour Commis III, Smith a au moins été en mesure de proposer une chronologie plus précise de la date de sortie du film, en déclarant: « Il y a une conversation sur ‘Quand le film sort-il?’ et nous sommes définitivement en 2022. La question en ce moment est « Est-ce mi-2022 ou plus tard 2022 ? » C’est donc là où nous en sommes avec l’image en ce moment, en passant également par la musique, en essayant de sécuriser les chansons. »

Cela fait 15 ans que Commis II, et en plus de s’inspirer de ses propres problèmes de santé pour la réunion finale des personnages qu’il a présentés pour la première fois à l’écran en 1994, Smith a été heureux de partager l’intégralité de la production avec ses fans sur les réseaux sociaux, ajoutant presque quotidiennement les coulisses photos, vidéos et détails sur le déroulement du tournage. Il a récemment fait le point sur le montage du film, notant que même avec un certain nombre de coupures, le film est toujours le plus long des trois Commis cinéma.

« Je voulais aller aussi lentement que possible parce qu’une fois que je l’ai édité, c’est tout. Je rêve de ce foutu depuis sept ans, mec, et une fois qu’il est édité, c’est comme, ‘Eh bien, le voilà, ‘ », a déclaré Smith. « Donc, vous êtes pris entre votre tête et votre cœur. Mais votre cœur est comme, ‘Non ! Vous voulez juste que ça dure pour toujours et à jamais.’ Donc finalement, je n’ai plus de séquences à couper. Je suis prêt à les réduire davantage, mais je pense que c’est assez serré maintenant. «

Commis III verra Smith réuni à l’écran avec d’autres stars de la franchise Clerks telles que Brian O’Halloran, Jeff Anderson, Rosario Dawson, Trevor Fehrman, Marilyn Ghigliotti et Jason Mewes dans le rôle de Jay to Smith’s Silent Bob. Comme nous le savons maintenant, nous pouvons nous attendre à voir le film un peu plus tard en 2022 et à surveiller les mises à jour de Smith sur ses reprises via son compte Instagram.

Sujets : Commis 3