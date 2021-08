Clerks III est à quelques jours de l’emballage, Kevin Smith partage un nouvel aperçu

Cela fait peut-être moins d’un mois que Kevin Smith a annoncé avec enthousiasme que le tournage était en cours sur la deuxième suite tardive de Commis, et tout comme le film original, il semble que le tournage ait été rapide comme l’éclair et soit presque terminé selon la dernière mise à jour Instagram de Smith sur la production. Smith a partagé des mises à jour presque quotidiennement, partageant des images de l’ensemble, taquinant certains des lieux familiers qui reviennent dans le trio et de nombreuses informations en coulisses. Dans sa dernière mise à jour, il a terminé en mentionnant discrètement qu’ils sont presque terminés.

Smith a écrit sur la finition Commis 3, « Comment j’ai passé mes vacances d’été ! Ils disent que ceux qui oublient le passé sont condamnés à le répéter. Eh bien, je n’ai jamais oublié #Clerks, mais j’ai quand même passé le mois dernier à le répéter. Les moments Movie-In-Movie dans #Clerks3 ont été les plus amusants à tourner, alors que les acteurs et l’équipe travaillent avec acharnement pour recréer mon passé cinématographique. Ici, @briancohalloran et #jeffanderson discutent d’un obscur film de science-fiction des années 70 dont vous n’avez probablement jamais entendu parler. jours jusqu’à ce que nous terminions Clerks III. Ce fut un voyage merveilleux dans le passé dans la Wayback Machine, mais nous manquons de script pour tourner maintenant – donc la fin est proche. Il a fallu 7 ans pour arriver ici et maintenant c’est presque fini. «

Cela fait près de trois décennies que Commis est sorti dans les cinémas, et ce fut un tourbillon d’activités depuis que Smith a annoncé pour la première fois que le troisième opus allait entrer en production avec Lionsgate acquérant les droits mondiaux du film. Le scénario est écrit par Smith, qui réalise également, et la production est rapidement passée de la pré-production au tournage dans le New Jersey, tous les principaux acteurs des films précédents revenant dans la franchise.

« Il y a un dicton du Tao qui dit quelque chose comme ‘Être grand, c’est continuer. Continuer, c’est aller loin. Aller loin, c’est revenir.’ Grâce à Lionsgate, nous pouvons revenir là où tout a commencé avec presque toute la distribution qui a tout déclenché », a déclaré Smith alors que la production commençait. « Et pour la première fois depuis la première fois que nous avons fait un film en 1993, nous tournons l’intégralité du film sur place dans le New Jersey, comme une ode à la fois à l’attrait durable du cinéma et à l’ingéniosité et la folie de ses conteurs. Il y a des années, Dante et Randal ont fait de moi un cinéaste – alors maintenant il est temps que je leur rende la pareille. »

Smith a été assez occupé ces derniers temps, ayant également été le cerveau derrière la série Masters of The Universe de Netflix, qui est arrivée il y a un mois à la réception très controversée des fans plus âgés de la franchise qui n’étaient pas trop ravis de la façon dont la première partie de la série s’est déroulée dehors. Cela dit, il y a un autre tas d’épisodes à venir plus tard dans l’année, qui pourraient ou non réussir à renverser certains de ceux qui ont critiqué la série pour avoir très peu de He-Man et de Skeletor.

Il n’y a actuellement pas de date de sortie pour Commis III, mais au rythme où va Smith, il ne faudra sûrement pas longtemps avant de voir les résultats.

Sujets : Commis 3, Commis