Clerks III devient méta en recréant des plans du film original

La carrière de Kevin Smith boucle la boucle avec la production de son dernier film Clerks III. Actuellement en tournage à l’ancien Quick Stop à Leonardo, New Jersey, Commis III ramène Brian O’Halloran et Jeff Anderson pour un dernier film mettant en lumière leurs vies en tant que commis pérennes Dante Hicks et Randal Graves. Le film est un travail d’amour que Smith a passé activement ces sept dernières années à faire de son mieux pour le faire.

Le rêve de tournage de la légende du cinéma indépendant Commis III est devenu une réalité, et Smith n’est plus qu’à quelques jours de terminer la photographie principale. Offrant un autre aperçu de la suite, Smith a publié une photo en ligne révélant une nouvelle photo en noir et blanc de Dante et Randal au comptoir de Commis III. L’image est une recréation complète d’une photo de l’original Commis, qui est affiché sur un écran de téléphone à des fins de comparaison. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Dans la légende, Smith écrit : « Comment j’ai passé mes vacances d’été ! Ils disent que ceux qui oublient le passé sont condamnés à le répéter. Eh bien, je n’ai jamais oublié Commis, mais j’ai quand même passé le dernier mois à le répéter. Les moments Movie-In-Movie dans Commis III ont été les plus amusantes à tourner, alors que les acteurs et l’équipe travaillent avec acharnement pour recréer mon passé cinématographique. Ici, Brain O’Halloran et Jeff Anderson discutent d’un obscur film de science-fiction des années 70 dont vous n’avez probablement jamais entendu parler. Encore trois jours de tournage jusqu’à la fin Commis III. Ce fut un merveilleux voyage dans le passé dans la Wayback Machine, mais nous manquons de script pour tourner maintenant – la fin est donc proche. Il a fallu 7 ans pour arriver ici et maintenant c’est presque fini. »

Auparavant, Smith a fourni un autre aperçu de ce qui allait suivre avec une récréation photo. La nouvelle photo mettait en vedette le casting de Commis II — Brian O’Halloran, Jeff Anderson, Rosario Dawson et Trevor Fehrman — recréant une image qu’ils avaient prise pour la suite précédente il y a tant d’années. L’image mise à jour révèle les nouveaux uniformes Quick Stop que les employés porteront, bien que Becky de Dawson porte toujours l’uniforme de Mooby. Un poste séparé de Commis La star Marilyn Ghigliotti a également révélé que Veronica revient dans le film avec Ghigliotti célébrant son travail sur la suite.

Pendant longtemps, Anderson n’a pas voulu faire Commis III, ce qui est la principale raison pour laquelle le troisième film a mis si longtemps à se développer. Ce qui l’a fait changer d’avis, c’est un nouveau pitch de Smith basé sur la crise cardiaque réelle du réalisateur qui a changé sa vision de la vie. Dans Commis III, le personnage d’Anderson, Randal, subit également une crise cardiaque et élabore un plan pour faire un film avec ses collègues sur le travail au Quick Stop}. Bien sûr, Jason Mewes et Kevin Smith sont également de retour en tant que Jay et Silent Bob.

Nous attendons toujours une date de sortie qui sera annoncée par Lionsgate pour Commis III, mais nous ne pouvons pas être trop loin avec la suite presque terminée par le tournage. Il va probablement sans dire que chaque fan de l’original devra vérifier la suite.

Sujets : Commis 3