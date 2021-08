Clerks III commence le tournage alors que Kevin Smith fête son 51e anniversaire

C’est le meilleur anniversaire de tous les temps pour Kevin Smith qui vient de lancer le tournage de la suite tant attendue Clerks III. En 1994, Smith a lancé sa carrière cinématographique avec la sortie de l’original Commis, ses débuts de réalisateur basés sur sa vie de commis de dépanneur. Récemment, il a été annoncé que Lionsgate avait officiellement repris Commis III avec le tournage qui devrait commencer en août. Le 2 août, qui se trouve être le 51e anniversaire de Smith, le tournage a officiellement commencé.

« Grateful Undead: Aujourd’hui est mon dernier jour d’avoir 50 ans, » Kevin Smith a déclaré sur Twitter la veille du début du tournage. « J’aurai 51 ans demain alors que nous commençons à tourner Commis III – une suite à un film que je rêvais de faire il y a 30 ans, quand j’ai vu le chef d’oeuvre de Richard Linklater Fainéant pour la première fois le soir de mon 21e anniversaire. »

Commis III est écrit et réalisé par Smith, qui reprend également le rôle de Silent Bob comme l’un des nombreux personnages originaux à revenir. La suite met également en vedette Jeff Anderson dans Randal Graves, Brian O’Halloran dans Dante Hicks, Jay Mewes dans Jay, Rosario Dawson dans Becky, Marilyn Ghigliotti dans Veronica et Trevor Fehrman dans Elias. Compte tenu du penchant de Smith pour les œufs de Pâques, nous verrons également de nombreux autres visages familiers.

La suite est en préparation depuis des années car Anderson n’était pas intéressé à reprendre le rôle de Randal après Commis II est sorti en 2006. Smith a longtemps soutenu qu’il ne servait à rien de faire un Commis film sans Randal, donc le projet a semblé être grillé après un certain point. Les choses ont changé lorsque Smith a été inspiré pour écrire une toute nouvelle histoire centrée sur Randal et basée sur la crise cardiaque réelle du cinéaste.

Commis III reprendra avec Randal survivant à une crise cardiaque et développant une nouvelle vision de la vie. Également inspirés par la réalité, Randal et Dante font un film dans le Quick Stop sur leur vie de commis, un peu comme Smith l’avait fait au début des années 1990 après avoir regardé Fainéant. L’idée d’avoir Dante et Randal documentant leur travail au Quick Stop a été initialement conçue comme une continuation animée de Commis : La série animée qui n’a jamais été fait.

« Il y a un dicton du Tao qui dit quelque chose comme ‘Être grand, c’est continuer. Continuer, c’est aller loin. Aller loin, c’est revenir.’ Grâce à Lionsgate, nous pouvons revenir là où tout a commencé avec presque tout le casting qui a tout déclenché ! » Smith a déclaré dans un communiqué de presse. « Et pour la première fois depuis la première fois que nous avons fait un film en 1993, nous tournons l’intégralité du film sur place dans le New Jersey, comme une ode à la fois à l’attrait durable du cinéma et à l’ingéniosité et la folie de ses conteurs. Il y a des années, Dante et Randal ont fait de moi un cinéaste – alors maintenant il est temps que je leur rende la pareille. »

Lionsgate n’a pas encore annoncé de date de sortie officielle pour Commis III. Le tournage est en cours dans le New Jersey. Cette nouvelle nous vient de Kevin Smith sur Twitter.

