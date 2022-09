Clerks III arrive sur Blu-ray avec des documentaires bonus en décembre

Apporter Commis III à la maison en décembre avec la sortie Blu-ray de la suite de la comédie, gracieuseté de Lionsgate Home Entertainment. Joue actuellement dans les salles à travers des projections spéciales organisées par Fathom Events, en plus d’une tournée nationale distincte mettant en vedette le scénariste-réalisateur Kevin Smith montrant personnellement le film aux fans, Commis III couronne la trilogie qui a commencé avec l’original de 1994. Si vous ne pouvez pas le voir au cinéma, ou si vous l’avez déjà fait et que vous souhaitez simplement posséder une copie physique à conserver chez vous, vous pouvez vous procurer le Commis III Blu-ray lors de sa mise en vente le 6 décembre 2022.





Ce film a roulé dans l’enfer du développement pendant des années avant de finalement réussir à se mettre sur la bonne voie, offrant d’une manière qui a valu au film Smith le score d’audience le plus élevé sur Rotten Tomatoes. Commis III ramène notamment Brian O’Halloran et Jeff Anderson pour reprendre respectivement leurs rôles de Dante Hicks et Randal Graves. Cette fois, les commis font équipe pour faire un film sur leur vie en tant qu’employés de Quick Stop après que Randal ait survécu à une crise cardiaque subie au travail. Le synopsis pour Commis III lit:

À la suite d’une grave crise cardiaque, Randal fait appel à ses amis et collègues Dante, Elias, Jay et Silent Bob pour réaliser un film immortalisant sa vie au dépanneur qui a tout déclenché.

Smith est également de retour en tant que Silent Bob aux côtés de Jason Mewes en tant que Jay, avec d’autres stars de la franchise de retour, notamment Marilyn Ghigliotti en tant que Veronica, Trevor Fehrman en tant qu’Elias, Rosario Dawson en tant que Becky et Scott Schiaffo en tant que représentant de la gomme Chewlie, entre autres.





Clerks III est livré avec de nombreuses fonctionnalités bonus

Il y aura beaucoup de plaisir pour les fans avec les bonus du Blu-ray. Cela comprend deux documentaires distincts, l’un se concentrant sur la réalisation de Commis III et un autre examinant trois décennies de Greffiers films. Il y a aussi des scènes supprimées et alternatives à découvrir avec un réalisateur et des commentaires de la distribution. Les particularités et les spécifications techniques du Commis III Les Blu-ray sont les suivants :

Commentaire audio avec le scénariste/réalisateur Kevin Smith, les acteurs Brian O’Halloran, Jeff Anderson, Trevor Fehrman et Austin Zajur

Le documentaire Clerks III

Nous ne sommes même pas censés être ici aujourd’hui : documentaire sur 3 décennies de greffiers

Scènes supprimées et alternatives

Bande-annonce théâtrale

Sous-titres optionnels en anglais, anglais SDH et espagnol pour la fonctionnalité principale

Commis III sortira sur Blu-ray le 6 décembre 2022.