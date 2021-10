Clerks III arrive en 2022, déclare Kevin Smith

On dirait que nous retournerons tous au Quick Stop pour vérifier à nouveau Dante et Randal en 2022. Récemment, Kevin Smith a annoncé que le tournage sur Commis 3 avait officiellement terminé, et comme cela sert d’autre suite à son tout premier film, c’est un peu un moment complet pour lui. Le projet est en préparation à Lionsgate, et bien que le studio n’ait pas encore fixé de date de sortie officielle, Smith a révélé dans un nouveau tweet que le film sortira l’année prochaine.

Et comme je n’arrive toujours pas à lâcher prise… COMMIS III en 2022 !!! https://t.co/6gIqjbfhzD – KevinSmith (@ThatKevinSmith) 20 octobre 2021

« Kevin Smith Commis créé dans les salles il y a 27 ans aujourd’hui, le 19 octobre 1994 « , dit un tweet de RetroNewsNow. Smith l’a retweeté et a ajouté son propre message qui se lit comme suit: « Et puisque je ne peux toujours pas le laisser partir … Commis III en 2022 !!! »

Cette version est particulièrement excitante pour les fans de longue date de Kevin Smith. Le cinéaste a commencé sa carrière avec l’original Commis en 1994, basant le reportage en noir et blanc sur son travail actuel de commis au dépanneur Quick Stop à Leonardo, New Jersey. En plus de l’écriture et de la réalisation, Smith a également joué Silent Bob avec son bon copain Jay Mewes jouant son copain stoner Jay. Le film mettait également en vedette Brian O’Halloran et Jeff Anderson en tant que commis titulaires.

Jay et Silent Bob sont revenus avec Dante et Randal en 2006 Commis II. Pendant des années, Kevin Smith avait espéré faire un troisième versement, mais ce n’est qu’en août que les caméras ont finalement commencé à tourner sur le projet. Le nouveau film suivra Randal (Jeff Anderson) et Dante (Brian O’Halloran) faisant un film au Quick Stop sur leur vie de commis, faisant écho à ce que Smith avait fait dans la vraie vie. Smith, Jay Mewes, Marilyn Ghigliotti, Rosario Dawson et Trevor Fehrman reviennent également.

« Il y a un dicton du Tao qui dit quelque chose comme ‘Être grand, c’est continuer. Continuer, c’est aller loin. Aller loin, c’est revenir.’ Grâce à Lionsgate, nous pouvons revenir là où tout a commencé avec presque tout le casting qui a tout déclenché ! » Smith a déclaré dans un communiqué lorsque la suite a été officiellement éclairée. « Et pour la première fois depuis la première fois que nous avons fait un film en 1993, nous tournons l’intégralité du film sur place dans le New Jersey, comme une ode à la fois à l’attrait durable du cinéma et à l’ingéniosité et la folie de ses conteurs. Il y a des années, Dante et Randal ont fait de moi un cinéaste – alors maintenant il est temps que je leur rende la pareille. »

Lorsque le projet s’est terminé en août, Smith a partagé un aperçu du film. Il a déclaré dans le message: « Ce qui était autrefois un souhait fantaisiste est maintenant enraciné dans la réalité – et Dante, Randal, Becky, Elias et Jay et Silent bob ont tous de nouvelles choses à dire pour la première fois depuis plus d’un décennie ! Dans un film aussi personnel que celui que j’ai réalisé, nous regardons nos héros lutter contre leur propre mortalité en adoptant l’art. L’art a changé *ma* vie – il n’y a donc que l’art juste qui améliore la vie de mes personnages de fiction préférés. . »

Kevin Smith a terminé le tournage en moins d’un mois, et pendant la production, il a partagé de nombreuses mises à jour et aperçus sur Commis III. Cela inclut le retour de Chewlie’s Gum parmi de nombreuses autres références aux deux premiers Commis films. Il n’y avait pas encore eu de mot sur une date de sortie, mais Smith dit maintenant que cela arrivera dans le courant de 2022. Espérons que ce soit plus tôt dans l’année que plus tard.

