Cléopâtre de Gal Gadot obtient le réalisateur de Marvel Kari Skogland après la sortie de Patty Jenkins

Le Faucon et le Soldat de l’Hiver le réalisateur Kari Skogland dirigera désormais Paramount’s Cléopâtre remake avec Gal Gadot. Patty Jenkins, qui a été annoncée comme réalisatrice l’année dernière, est devenue productrice. La raison du départ de Jenkins serait ses engagements envers Wonder Woman 3 et Star Wars : Escadron Rogue.

Cléopâtre a été lancé par Wonder Woman star Gal Gadot l’année dernière dans tous les grands studios de cinéma. Elle a fait venir l’écrivain Laeta Kalogridis (Alita : Battle Angel, Shutter Island) pour écrire le scénario et retravaillé avec la réalisatrice Patty Jenkins. Finalement, Paramount a mis le projet en sac, surenchérissant sur les autres parties intéressées – Universal, Warner Bros, Netflix et Apple. Paramount, impressionné par l’idée de Gadot, immédiatement éclairé au vert Cléopâtre, mais en raison de circonstances imprévues et de l’emploi du temps chargé de Jenkins, Cléopâtre continuait à prendre du retard. Enfin, Jenkins a démissionné de son poste de réalisateur et Kari Skogland portera désormais la célèbre reine égyptienne sur grand écran.

Kari Skogland est une cinéaste chevronnée qui est surtout connue pour son travail à la télévision. Skogland a réalisé des épisodes de plusieurs émissions de télévision acclamées comme Le conte de la servante, Sons of Anarchy, Vikings, et Boardwalk Empire. En 2021, elle a dirigé les six épisodes de Marvel’s Le Faucon et le Soldat de l’Hiver. Cléopâtre marquera son retour au cinéma dans plus d’une décennie. Skogland a réalisé pour la dernière fois le thriller policier de 2008 Cinquante morts marchant, avec Jim Sturgess et Ben Kingsley.

Détails du tracé de Cléopâtre sont inconnus, mais à en juger par sa sortie en salles et l’intérêt manifesté par d’autres studios, Cléopâtre semble surpasser son prédécesseur de 1963 en termes de grandeur. années 1963 Cléopâtre était un exercice de somptuosité – une épopée de quatre heures avec un budget qui a presque ruiné le studio. Cléopâtre a été faite sur un budget de 31 millions de dollars, ce qui semble bien maigre par rapport aux normes d’aujourd’hui. Mais après ajustement pour l’inflation, Cléopâtre Le budget s’élève à 350 millions de dollars, ce qui en fait l’un des films les plus chers de tous les temps.

Cléopâtre était la reine du royaume ptolémaïque d’Égypte et son dernier souverain actif. Elle a également eu une relation amoureuse avec Jules César, qui l’a aidée à devenir la reine. Au départ, un souverain puissant et ambitieux, la vie de Cléopâtre a pris un tournant pour le pire lorsque César a été assassiné à Rome. Elle a ensuite forgé une alliance avec l’un des co-conspirateurs de César, Mark Antony, pour renforcer son royaume, mais cette alliance a par la suite causé sa chute.

La vie de Cléopâtre est aussi épique que possible, et Gal Gadot et Kari Skogland prévoient de raconter une histoire fidèle au public moderne. Cléopâtre est produit par Charles Roven, Patty Jenkins et Gal Gadot d’Atlas Entertainment et son partenaire Jaron Varsano sous leur bannière, Pilot Wave Motion Pictures. Laeta Kalogridis est productrice exécutive. Cléopâtre est dit être un projet hautement prioritaire pour Paramount. Cependant, aucune date de sortie ou calendrier de tournage n’a été annoncé par le studio. Si tout se passe bien, nous devrions voir Gal Gadot donner vie à l’emblématique Cléopâtre exclusivement dans les salles en 2023. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour.

