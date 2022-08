Clear Edge Cache : c’est ainsi que vous effacez la mémoire du navigateur Microsoft

Les navigateurs Internet comme Microsoft Edge collectent beaucoup de données pour accélérer la navigation sur le Web. Ceux-ci sont stockés dans un stockage temporaire, le soi-disant cache. Nous vous expliquerons comment vider le cache dans le navigateur Edge.

Cache périphérique : pourquoi est-ce important ?

Les navigateurs Internet tels que Microsoft Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox disposent d’une mémoire cache. Les informations sur les sites Web visités sont stockées ici. Ainsi, plus vous surfez souvent sur le Web, plus les données s’accumulent dans le cache et sur votre ordinateur.

L’avantage: Lorsque vous visitez à nouveau les pages Web, elles se chargent plus rapidement car le cache utilise les données qui ont déjà été enregistrées.

Le désavantage: étant donné que le cache utilise un contenu plus ancien, il est possible que les images et le texte mis à jour sur les sites Web ne s’affichent plus correctement. De plus, des déchets de données sont créés sur votre ordinateur.

Il est donc logique de vider occasionnellement le cache. Cependant, vous ne devez pas supprimer le cache trop souvent, sinon les sites Web du navigateur Edge se chargeront trop lentement. En règle générale, il suffit de vider la mémoire cache une fois par mois.

Effacer la mémoire cache manuellement



Dans les paramètres du navigateur, vous supprimez le cache.



Image : © Capture d’écran / Microsoft Edge 2022



Vous pouvez effacer le cache du navigateur Edge en quelques étapes seulement. Procédez comme ceci :

Cliquez sur les trois points en haut à droite. Sélectionnez « Paramètres » dans le menu. Cliquez sur « Confidentialité, recherche et services » dans le menu de gauche. Faites défiler vers le bas et sélectionnez « Sélectionner les éléments à supprimer » sous « Effacer les données de navigation ». Sous « Période », sélectionnez la période pendant laquelle vous souhaitez supprimer les données du navigateur. Assurez-vous que « Images et fichiers mis en cache » est coché et cliquez sur « Effacer maintenant ».

un avis: Par défaut, l’historique de navigation et de téléchargement, les cookies et les autres données du site sont également effacés. Par exemple, si vous souhaitez conserver votre historique de navigation, décochez la case « Historique de navigation ».

Vider automatiquement le cache



Vous pouvez supprimer le cache manuellement et automatiquement.



Image : © Capture d’écran / Microsoft Edge 2022



Vous pouvez non seulement supprimer la mémoire cache manuellement via le menu Microsoft Edge, mais cela fonctionne également automatiquement. Signifie : dès que vous quittez Microsoft Edge, les données telles que le cache et l’historique sont automatiquement supprimées. Vous pouvez le définir comme ceci :

Cliquez sur les trois points en haut à droite. Sélectionnez « Paramètres » dans le menu. Cliquez sur « Confidentialité, recherche et services » dans le menu de gauche. Faites défiler vers le bas et sélectionnez « Effacer les données de navigation » Choisissez ce que vous souhaitez supprimer lorsque vous fermez le navigateur. » Activez le curseur à côté de « Images et fichiers mis en cache ».

