Cleaner: Daisy Ridley jouera dans le film d’action Die Hard-Like de Martin Campbell

Guerres des étoiles star de la franchise marguerite ridley vient de décrocher son prochain rôle principal. Deadline rapporte que Ridley devrait jouer dans Nettoyeur, un thriller d’action vertigineux. D’Anton, le projet se dirige vers le marché de Cannes avec des plans pour commencer le tournage plus tard cet été. Alors que le projet se déroule au Shard, le plus haut gratte-ciel d’Europe occidentale, il n’est pas encore clair si le film sera tourné sur le lieu réel.





Nettoyeur vient de Martin Campbell, le cinéaste derrière les films de James Bond Oeil doré et Casino Royale. Sébastien Raybaud et Callum Grant produisent le film. Aucun acteur supplémentaire n’a encore été nommé.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Les détails de l’intrigue ont également été révélés. Le film se déroulera à Londres lorsque des militants radicaux prendront le contrôle du Shard lors du gala annuel d’une entreprise énergétique qui se tiendra dans le grand bâtiment. Ils prennent 300 otages dans le cadre de leur plan visant à dénoncer la corruption des hôtes du gala. Mais les choses prennent une tournure plus sombre lorsque « leur juste cause est détournée par un extrémiste zélé dans leurs rangs, qui est prêt à assassiner tout le monde dans le bâtiment pour envoyer son message anarchique au monde ». Il revient à un ex-soldat devenu laveur de vitres, Joey Locke (Ridley) – suspendu à 90 étages à l’extérieur du bâtiment – pour sauver ceux qui sont piégés à l’intérieur et abattre les tueurs, tout en trouvant un moyen de traduire en justice les magnats de l’énergie corrompus. »

« Nettoyeur est un thriller mordant, unique et original tant par ses personnages que par son décor. Une grande partie du film se déroule du côté du Shard – à des centaines de mètres dans les airs – et je veux que le public soit là-haut avec Joey dans une expérience vertigineuse et vertigineuse », a déclaré Campbell à propos du film dans un communiqué. « Il n’y a pas d’actrice plus instinctive et puissante que Daisy en ce moment pour nous aider à faire exactement cela. La majorité de mes films sont des thrillers et Nettoyeur est l’un des meilleurs que j’aie jamais lu.

Raybaud a ajouté : « L’intention a toujours été de faire des thrillers d’action européens à la fois sophistiqués, provocateurs et amusants. Des films indépendants de notre région avec du cœur et de l’identité, mais qui offrent également une proposition unique et accessible pour les films contemporains. Avec Martin et Daisy en tête, et un scénario si imprévisible et authentique, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour faire exactement cela.

En relation: Paris est tombé apportera la série de films d’action de Gerard Butler au petit écran





Daisy Ridley n’en a pas fini avec Star Wars

Walt Disney Studios

Après s’être éloigné d’elle Guerres des étoiles rôle de Rey avec le film 2019 Star Wars : L’Ascension de SkywalkerRidley continuerait à apparaître dans les films Parler du chaos, La bulleet Parfois je pense à mourir. Elle est également attachée à plusieurs projets à venir, ayant récemment terminé le travail sur le film noir de Sam Yates Pie. Ridley a également conçu l’histoire de ce film, qui a été adapté en scénario par Tom Bateman.

Il s’est également avéré que Ridley n’en a pas fini avec Guerres des étoiles soit. Il a été récemment annoncé qu’elle reprendrait le rôle de Rey pour un prochain Guerres des étoiles film. Le film n’a pas encore de date de sortie.