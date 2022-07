Clavier ergonomique : 5 claviers pour un travail long

Un clavier ergonomique permet une posture de frappe naturelle et réduit la pression sur la main et le poignet, ce qui rend la frappe beaucoup plus confortable. Nous présentons cinq claviers ergonomiques de Microsoft, Logitech et d’autres fabricants.

Clavier ergonomique Microsoft Surface



Le clavier Microsoft Surface dispose d’un panneau de clavier divisé.



Image : © Microsoft 2020



Le clavier sans fil Microsoft Surface est doté d’un repose-poignet rembourré en Alcantara. Avec sa disposition de clavier divisée, il assure également une meilleure posture pour les mains et les poignets. La forme incurvée du clavier réduit et corrige la torsion du poignet qui peut causer des douleurs et des limitations de mobilité.

Logitech Ergo K860



Le Logitech Ergo K860 est conçu pour réduire considérablement les tensions musculaires.



Image : © Logitech 2020



Le Logitech Ergo K860 est un clavier ergonomique incurvé spécialement conçu pour une meilleure posture. Selon le fabricant, l’inclinaison du clavier réduit la tension musculaire dans les poignets et les avant-bras – ainsi les mains et les épaules restent détendues.

Selon Logitech, il a été démontré que l’Ergo K860 réduit l’activité musculaire de 21 % dans le muscle trapèze supérieur – un muscle clé du milieu du dos qui stabilise et facilite les mouvements des épaules et du cou. Le repose-poignet rembourré place les bras juste au-dessus du clavier. Selon Logitech, les poignets sont 54 % mieux soutenus et la flexion du poignet est réduite de 25 %.

Roccat Vulcan 121 Aimo



Le Roccat Vulcan 121 est principalement destiné aux joueurs professionnels.



Image : © Roccat 2020



Un autre clavier de jeu ergonomique vient du fabricant Roccat. Le clavier mécanique Vulcan 121 Aimo est doté d’un repose-poignets amovible. Roccat fait également l’éloge du soi-disant Titan Switch Tactile de l’appareil, une technologie censée permettre une frappe particulièrement rapide et précise. Tous les boutons du Vulcan 121 Aimo sont configurables et également éclairés individuellement par des LED.

Microsoft Sculpt



Microsoft Sculpt est un système de bureau ergonomique composé de trois composants.



Image : © Microsoft 2020



Microsoft propose non seulement le clavier ergonomique de la série Surface (voir ci-dessus), mais également un « bureau ergonomique » complet avec le système Sculpt. L’ensemble de sculpture se compose d’un clavier, d’une souris et d’un pavé numérique séparé – tous de forme ergonomique. Le champ de touches divisé et le repose-poignets rembourré du clavier favorisent une position détendue et naturelle pour les mains et les poignets. Le bloc numérique supplémentaire permet également d’adapter l’environnement de travail aux besoins personnels.

Razer Ornata Chroma



Le Razer Ornata Chroma est à la fois lumineux et ergonomique.



Image : © Razer 2020



L’Ornata Chroma est un clavier filaire pour les joueurs qui recherchent le clavier le plus ergonomique possible. Le clavier est doté de touches à membrane dites mécaniques, qui offrent un point de pression doux et permettent en même temps une saisie tactile clairement définie. L’Ornata Chroma s’appuie également sur des touches spécialement développées qui ont été raccourcies pour réduire le délai d’obturation. Le repose-poignet assure un jeu confortable même pendant les marathons de jeu intensifs.