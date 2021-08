Classroom Of The Elite Saison 2 : sortira en 2021 ?

– Publicité –



Basé sur le manga ainsi que sur les romans légers de celui-ci, le drame populaire du lycée « Classroom of the Elite » est basé. Basée sur la série de light novels de Shgo Kinosa « Classroom the Elite », l’histoire suit la vie des étudiants au bas de l’institution universitaire la plus respectée du Japon. Kiyotaka Akayanokji est le protagoniste. C’est un super-génie sans nom qui s’est intentionnellement placé dans les rangs inférieurs de l’école. Kiyotaka découvre rapidement que les réalisations académiques à l’école sont plus une question de sabotage que d’éducation. Il décide de se protéger et de protéger ses camarades de classe alors qu’ils gravissent les échelons.

Le livre de lumière original a été publié en 2015. Cependant, il a été rapidement suivi par des versions manga et anime. Ce dernier est apparu en 2017. « Classroom of the Elite », comme de nombreuses adaptations d’anime, n’a pas pu adapter l’intégralité du matériel source. Ainsi, les fans attendent toujours de voir s’il y aura une deuxième saison. Bien que cela soit douteux pour le moment, les créateurs de la série n’ont pas encore officiellement mis fin à sa série. Cela ouvre la possibilité d’une nouvelle saison. Cette information laisse peu d’informations sur la saison 2 de « Classroom of the Elite », cependant, il y a beaucoup à partager sur le concept de la série ainsi que sur son casting et sa date de sortie possible. Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Date de sortie de la saison 2

Classroom of The Elite a été créé entre le 12 juillet 2017 et le 27 septembre 2017. L’émission a reçu une excellente critique de la part des téléspectateurs. Il a également reçu beaucoup d’amour et a été fortement recommandé par le public. L’annonce officielle de la deuxième saison de Classroom of The Elite n’est pas encore faite. Cependant, on espère que la prochaine saison sera meilleure dans tous les sens du terme, de l’intrigue à tout mettre en place.

Salle de classe des personnages et du casting de l’élite

Une bonne distribution de personnages est la base de tout anime. « Classroom of the Elite », outre le protagoniste Kiyotaka (Akari Kitou/Felecia Angelle), a également des personnages secondaires. Shouya Chuba est japonais et Justin Briner est anglais. Suzune Hojita (Akari Kubo/Felecia Angel), une autre étudiante intelligente à la voix douce qui se lie rapidement d’amitié avec Kiyotaka est la plus importante. Kikyou Kushida (Yurikakubo/Sarah Wiedenheft), camarade de classe de Suzune/Kiyotaka, aspire et aspire, avec Suzune en particulier, à se lier d’amitié avec tous ses amis universitaires.

La parcelle

Il s’agit de Kiyotaka Anokoji, un garçon humble et calme qui aime garder ses distances, mais qui a une intelligence imbattable. Le lycée Koudo Ikusei n’est rien de moins qu’un paradis ou un paradis. Ici, les étudiants ont la liberté. Ils sont autorisés à porter n’importe quelle coiffure, à porter n’importe quoi et à être aussi créatifs qu’ils le souhaitent. Ici, seuls les étudiants les plus exceptionnels bénéficient d’un traitement de faveur.

Il existe quatre classes AD, et elles sont classées en fonction du mérite. A est le meilleur et D est le pire. Kiyotaka Ayanokoji, en D, est l’école qui vide tous ses enfants les plus pauvres. Ou on pourrait dire que c’est parmi les pires classes de toute l’école. Suzune Hojita et Kikyokushida, qui sont des élèves des mêmes classes, sont ici. Quand il les a rencontrés, son apparence et son statut ont commencé à changer. Il a commencé à participer à de nombreuses activités scolaires.

L’appartenance aux classes de l’école ne reflète pas le classement des classes. Il est possible d’entrer dans le haut du classement en faisant mieux que ceux qui y sont déjà. Kiyotaka est le personnage central de l’histoire. Il survit à l’école et obtient un classement exceptionnel.