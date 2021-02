Classiques et action aux Games with Gold en mars 2021

Revivre les bons moments de Metal Slug 3 et Port Royale 3 sera possible avec les Games with Gold de mars 2021.

Dans la dernière ligne droite d’un mois, il est toujours bon de faire le point et de regarder le suivant. C’est ce que fait la Xbox et nous connaissons déjà les 4 jeux gratuits que les abonnés Xbox Live pourront télécharger avec le service Jeux avec de l’or mars 2021.

Une tradition présente depuis plusieurs années avec laquelle nous aurons des heures de jeu et une plus grande bibliothèque sans payer plus; en outre, les jeux resteront à jamais sur notre compte.

Warface: Breakout – Disponible du 1er mars au 31 mars

Vicious Attack Llama Apocalypse: disponible du 16 mars au 15 avril

Metal Slug 3: disponible du 1er au 15 mars

Port Royale 3: Disponible du 16 mars au 31 avril

Des jeux valant plus de 60 euros et avec plus de 3000 points de réalisations.

À partir du 1er mars, vous pourrez télécharger Warface Breakout, un jeu de tir tactique en ligne à la première personne dans lequel deux équipes de cinq joueurs se battent en duel dans divers modes de jeu classiques de ce type de proposition, comme Deathmatch ou faire exploser la bombe pour vaincre les adversaires.

Ce jeu sera disponible tout au long du mois. Moins de temps que Metal Slug 3, un classique du jeu d’arcade qui ne peut être téléchargé gratuitement que jusqu’au 15.

Dès le 16 mars, nous pourrons télécharger d’autres jeux très variés. Surtout VALA, l’acronyme de Vicious Attack Llama Apocalypse.

Un jeu d’action directe avec des touches roguelike dans lequel une armée de lamas doit affronter des vagues de méca avec des armes militaires; est un jeu du programme ID @ Xbox et exclusif pour les consoles de la famille Microsoft.

Le même jour, Port Royale 3 sera également disponible, ce qui nous mènera dans les Caraïbes pour simuler et gérer la vie de pirates, avec tout ce que cela implique.