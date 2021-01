Classement: Les meilleures séries à regarder sur Disney +

Saisons: 7 (156 chapitres)

Protagonistes: Ginnifer Goodwin, Jennifer Morrison, Lana Parrilla, Joshua Dallas, Jared S. Gilmore, Raphael Sbarge, Jamie Dornan, Robert Carlyle, entre autres.

La fiction nous place à Storybrooke (Maine), ville fictive des États-Unis où cohabitent tous les personnages des contes des frères Grimm. Cependant, ils ont tous un problème: la méchante sorcière de Blanche-Neige leur a jeté un sort et maintenant aucun d’entre eux ne se souvient à quoi ressemblait la fin heureuse de l’histoire à laquelle ils appartenaient, alors ils sont condamnés à errer tristement et sans but pour le reste. d’éternité. (FORMULE TV).