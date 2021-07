Classement : les actrices pouvant incarner Batgirl

Fille chauve-souris C’est un projet qui est en développement depuis un certain temps, avec les réalisateurs Adil El Arbi et Billal Falah. Il y a aussi un scénariste : Christina Hodson. Les dernières informations indiquaient qu’ils recherchaient trois profils pour différents personnages de l’histoire. L’un serait celui du protagoniste ! De nombreuses actrices ont imité Fille chauve-souris, cependant ce serait son premier film solo pour HBO Max.

L’héroïne est apparue dans le film malheureux Batman et Robin, personnifié par Alicia pierre d’argent. Aussi dans la série Batgirl : Gâté, où il était en charge de Jessica Kent. Dans la série télévisée classique, dans la peau de Yvonne Craig. Et nous ne pouvons pas oublier le spectacle Oiseaux de proie où Dina Meyer a donné vie à Barbara Gordon. Alors quelle actrice la jouera dans votre film ?

+ Les actrices qui peuvent être Batgirl







5. Margaret Qualley

La jeune femme qui a vécu un moment d’attirance avec Brad Pitt au Il était une fois à Hollywood. À la télévision, l’actrice a participé au programme à succès Les restes. Cependant, en dehors de ces deux projets, il n’a jamais participé à des contenus d’une grande pertinence pour le public ou la critique. Peut-être le rôle de Fille chauve-souris cela pourrait revitaliser votre carrière.

Marguerite Qualley. Photo : Getty



4. Maya Hawke

La fille de Ethan Hawke et Uma Thurman a été l’un des moments forts de la troisième saison de Des choses étranges et a également participé à la trilogie La rue de la terreur. Avez-vous un contrat exclusif avec Netflix? Sa mère était Sumac vénéneux au Batman et Robin. La jeune actrice a un profil et une empreinte qui pourraient bien être typiques de Fille chauve-souris.

Maya Hawke. Photo : IMDb.



3. Nathalie Emmanuel

Il est important de savoir si Fille chauve-souris sera connecté au reste du DC Univers étendu. Dans ce sens, Nathalie Emmanuel participé à une importante franchise telle que Rapides et furieux et la série jeu des trônes. Elle est la plus âgée de la liste et cette opportunité signifierait sûrement laisser les rôles secondaires derrière elle.

Nathalie Emmanuel. Photo : IMDb.



2. Emma Mackey

L’actrice a des projets comme Mort sur le Nil de Kenneth branagh et ce sera Emily Brontë dans le biopic de l’écrivain de Les Hauts de Hurlevent. Sa ressemblance avec Margot Robbie c’est indéniable et il serait ironique de les voir tous les deux comme des rivaux. Votre rôle dans Éducation sexuelle la met en évidence comme quelqu’un qui peut conquérir le monde … et être victorieux !

Emma Mackey. Photo : IMDb.



1. Anya Taylor-Joie

L’actrice du moment après le succès impressionnant qui a été Gambit de la dame. Taylor-Joy s’est montrée à la hauteur des exigences élevées et a pu assumer le rôle de Barbara Gordon sans problème. Cependant, il y a un point à l’ordre du jour : le projet Furieux, spin off de Mad Max, peut-être vous empêcher de vous engager dans d’autres emplois. Ses traits particuliers couplés à un regard hypnotique en font une excellente candidate pour Fille chauve-souris.