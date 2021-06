Classement des erreurs dans Titanic que vous avez sûrement oubliées

En 1997, le cinéma connaît une véritable révolution : Titanic, de James Cameron. Le film, avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, a réussi à battre tous les records du box-office jusque-là. Le principe était simple, raconter une histoire d’amour dans le contexte du naufrage du plus célèbre paquebot de tous les temps. Puis l’aventure de Jacques et rose cela a ému les téléspectateurs de tous âges qui ont encore et encore visité les cinémas du monde entier pour voir à plusieurs reprises le film du navire emblématique.

James Cameron Il est l’un des cinéastes les plus réussis et sait choisir judicieusement ses projets. Le réalisateur a marqué Hollywood avec nombre de ses histoires et Titanesque ne fait pas exception. Cependant, la bande n’est pas exempte d’erreurs dans sa fabrication. Certains faciles à voir. D’autres, pas tellement, mais ils sont là…

5. Bretelles magiques

Une scène clé du film est celle où Rose doit sauver Jack qui est sur le point de mourir de noyade parce qu’il était menotté à un tuyau. Puis, elle frappe avec une hache les menottes qui retiennent son amant. L’erreur? Dans la même séquence, Jack porte un appareil dentaire qui disparaît mystérieusement entre une scène et une autre.

4. Bateaux anti-gravité

Le gigantesque paquebot, lors de son voyage inaugural, a déjà heurté l’iceberg et est en train de couler. Les espoirs des passagers du navire sont dans les canots de sauvetage, qui n’étaient pas suffisants pour tous les voyageurs. Une photo du Titanic en train de couler montre les bateaux debout alors que le navire est déjà incliné. La gravité n’a-t-elle aucun effet ?

3. Changement de look

Jack il est dans la fleur de l’âge, dansant avec Rose. C’est l’occasion où le personnage de Léo DiCaprio il essaie de séduire cette jeune femme qui a eu le béguin pour lui dès le premier instant où il l’a vue. La séquence a un impact émotionnel, mais cela n’empêche pas les détaillants de voir comment La coiffure de Lion change: à un moment, ses cheveux sont tournés vers la droite et le plan suivant est complètement tiré en arrière.

Jack séduit Rose. Photo : IMDB.



2. Réflexions de la caméra

Une erreur très courante dans l’industrie hollywoodienne est d’essayer de filmer avec des éléments qui reflètent les images. Récemment, le directeur James Gunn a exprimé cette difficulté dans son film La brigade suicide avec le casque de Pacificateur. Dans le cas de TitanesqueCertaines fenêtres ont fait de même avec les caméras de production.

Rose et un grain de beauté fantaisiste. Photo : IMDB.



1. Taupe de Rose

Rose a été joué de manière très émouvante par l’actrice Kate Winslet. La jeune femme était à un moment clé de sa vie, sur le point d’épouser un riche petit ami et de voyager sur le paquebot le plus sûr de l’histoire. Mais les choses n’allaient pas se passer comme elle l’avait prévu. Son fiancé s’est avéré être un véritable méchant, le paquebot a coulé et sa taupe a changé plusieurs fois de place pendant le film…