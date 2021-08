Classement avec 5 moments clés de La Casa de Papel !

Draeger Paris - Agenda familial 2021-2022 - L' Organise tout

PLANIFIEZ ET PARTAGEZ EN FAMILLE : Plus aucun membre de la famille ne pourra dire qu'il n'était pas au courant avec cet agenda conçu spécialement pour le partage des rendez-vous et des temps forts qui rythment la vie familiale toute l'année ! 10 pochettes plastiques transparentes vous permettent de conserver les tickets, bons, notes à partager… plus besoin de les chercher ! Agenda de septembre 2021 à décembre 2022, format de 19,5 x 25,5 cm. AGENDA FAMILIAL : Chaque double page vous présente la semaine en un coup d'œil. Chaque jour de la semaine possède un encart ligné pour les notes et rendez-vous. Le petit plus ? Restez organisés toute l'année grâce à nos 5 rubriques : Mes envies gourmandes, Une envie de shopping, Home sweet home, On bouge et on découvre et Le Web que j'aime ! Retrouvez le calendrier lunaire ainsi que les Saints du jour pour ne pas oublier de fêter les prénoms de v DE BELLES ILLUSTRATIONS : Retrouvez au début de chaque mois une jolie illustration pleine page avec une phrase motivante ou amusante et une page dédiée aux notes. PAPIER CERTIFIÉ FSC MIXTE : Pour préserver notre belle planète, nous utilisons des encres végétales et un papier certifié FSC qui provient de forêts gérées de manière responsable et de matériaux contrôlés. AMBASSADEUR DE VOS ÉMOTIONS DEPUIS 1886 : Draeger a écrit quelques-unes des plus belles pages iconographiques du XXè siècle, en travaillant pour de grands noms du luxe et en collaborant avec des artistes réputés comme Dali, Picasso, Cocteau et Matisse. Aujourd'hui, Draeger continue de miser sur des produits de qualité, pour délivrer bonheur et émotions : beauté des images, élégance des messages, noblesse des matériaux et perfection du design.