Classement: 5 séries similaires à Elite à regarder sur Netflix

Élite est une série espagnole originale de Netflix qui a fait sensation chez les utilisateurs au cours des 3 dernières années. Le spectacle créé par Dario Madrona et Carlos Montero est l’un des plus choisis par les téléspectateurs et est un succès en Espagne et dans le monde entier.

La série raconte l’histoire de trois adolescents de la classe inférieure qui obtiennent une bourse pour étudier à Las Encinas, un collège de la haute société. Une fois sur place, les problèmes vont commencer. Le mystère s’empare de l’écran avec des histoires d’amour et de chagrin, de mensonges, de tromperies et de mort.

Elite a été créée en 2018 avec trois étoiles de La Casa de Papel: Jaime Lorente, Maria Pedraza et Miguel Herrán. Cependant, tout au long des trois saisons, d’autres acteurs et actrices ont pris plus d’importance et ont conquis le cœur des fans: Danna Paola, Ester Exposito, Itzan Escamilla et Áron Piper, entre autres.

En attendant la première de la quatrième saison de la série, en Divulgacher nous avons décidé de faire une liste avec 5 recommandations de séries similaires à Elite que vous pouvez voir sur Netflix.







3 saisons

Cette série italienne raconte l’histoire de deux adolescents qui terminent leurs études secondaires à Rome alors qu’ils explorent leur propre identité, recherchant l’indépendance et défiant les normes de la société. Inspiré d’événements réels.







1 saison

L’une des séries mexicaines les plus remarquables de Netflix en 2020. L’histoire suit Sofia, une adolescente réservée et observatrice qui tente de découvrir l’identité cachée d’un pirate informatique qui révèle les secrets les plus sombres d’étudiants de tout le lycée.

3. PEAUX

Il s’agit d’une série originale d’E4, une chaîne de télévision britannique. Il a été créé en 2007 et a duré 7 saisons. Il est complet sur Netflix depuis 2015.

Il raconte l’histoire d’un groupe d’adolescents qui découvrent ce qu’ils veulent pour leur vie en explorant leur sexualité, leurs désirs et en se préparant à la vie adulte.

Le casting comprend X-Men et l’acteur de Mad-Max Nicholas Hoult; et deux stars de Game of Thrones, Joe Dempsie (Gendry) et Hannah Murray (Gilly).







4 saisons

Une des séries pour adolescents les plus remarquables de ces derniers temps. La série originale CW fait fureur dans le monde entier et attire des centaines de milliers de fans. Avec Lili Reinhart, KJ Apa, Camila Mendes et Cole Sprouse, Riverdale est une histoire pleine d’amours, de mystères, de combats, de réconciliations et de beaucoup d’adrénaline.







Si vous n’avez pas encore vu cette série, nous ne savons pas ce que vous attendez de faire. Considérée comme l’une des séries Netflix les plus réussies de toute son histoire, 13 Reasons Why est une série qui explore les difficultés et les pressions vécues par les adolescents au lycée.

L’intimidation, la sexualité, la drogue et la mort sont les protagonistes de cette histoire choquante et inspirante.







Ce sont les 5 séries que chaque fan d’Elite devrait regarder sur Netflix. Il existe également d’autres séries très intéressantes que vous pouvez voir si vous avez aimé la production espagnole sur d’autres plateformes:

Euphorie – HBO

Gossip Girl – HBO

Classe létale – Movistar Plus

The Vampire Diaries – Amazon Prime Video