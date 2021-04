Classe de l’élite saison 2: y aura-t-il un clic ici pour en savoir plus sur la probabilité

Saison 2 de Classroom Of The Elite

Tout ce qui est beau doit prendre fin. Cependant, l’intrigue de l’anime est restée inachevée et nous ne sommes pas prêts pour qu’elle soit terminée de sitôt. Selon les rumeurs, les créateurs de l’émission ont décidé de l’annuler avant la diffusion du premier épisode. Néanmoins, la demande pour Classroom Of The Elite Season 2 augmente de jour en jour. Quel est l’avenir de la célèbre série animée à suspense? Reviendra-t-il jamais? Vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin ici.

Le spectacle est-il annulé ou renouvelé?

Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e LN Le thriller psychologique a été un succès mondial, même s’il n’a pas bien marché au Japon. Crunchyroll a diffusé la série dans le monde entier après sa diffusion officielle à la télévision japonaise, bien que Funimation l’ait autorisé pour l’Amérique du Nord.

L’anime de 12 épisodes a été bien accueilli dans le monde entier et a attiré un public dévoué. En conséquence, de nombreux fans espéraient une suite. Malheureusement, après le premier épisode, aucun nouvel épisode n’a été produit. Malgré le fait que l’anime approche de son quatrième anniversaire, ni Lerche ni aucun des autres producteurs de la série n’ont de plans pour Classroom Of The Elite Season 2.

L’une des principales raisons pour lesquelles les producteurs ne renouvellent pas la suite est le faible succès de l’anime au Japon, selon les rumeurs. L’audience japonaise de la saison 1 a été décevante et les ventes du matériel source ont été inférieures aux prévisions.

Au contraire, certains pensent que le succès de la saison 1 dans d’autres pays pourrait être un facteur de renouvellement de la suite. Compte tenu de la demande accrue de Classroom Of The Elite Saison 2 au fil des ans, les ventes d’un deuxième volet pourraient augmenter. Il convient également de noter que l’anime n’a pas été officiellement annulé par le studio. Cela signifie qu’il y a toujours une chance qu’il réapparaisse à l’avenir.

La suite est-elle toujours une possibilité?

Si la rumeur ci-dessus est juste, la suite de COTE ne verra jamais le jour. Cependant, il est seulement mentionné que l’auteur n’a pas apprécié l’animation de l’adaptation. En conséquence, Kinugasa approuvera la suite si Studio Lerche fait un meilleur travail d’animation de Classroom Of The Elite Season 2. En revanche, si un autre studio prend en charge l’animation pour la deuxième saison, le problème pourrait être résolu.

Terrain exclu:

Le personnage principal a orchestré des événements pour que la Classe D remporte le test de survie sur l’île déserte dans le premier volet de Classroom Of The Elite. Le récit de l’arc final a été magnifiquement raconté et résolu de manière satisfaisante.

Étant donné que la première saison n’a adapté que les trois premiers volumes de la LN, Classroom Of The Elite Season 2 pourrait reprendre là où le premier s’était arrêté. En conséquence, l’histoire du quatrième volume du roman léger sera incluse dans la suite. Si la tranche suit le même format de 12 épisodes que son prédécesseur, l’histoire pourrait se terminer dans le volume 6 ou 7.

