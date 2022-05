Clark, la série Netflix avec Bill Skarsgard : de quoi s’agit-il et quand est-elle diffusée

Netflix vient de publier une nouvelle mini-série qui devrait être un énorme succès sur la plateforme et l’un des meilleurs drames de cette année. »Clark » est la nouvelle production basée sur des événements réels avec une histoire digne d’un livre de fiction, car elle traite de la vie d’un criminel qui a inspiré le célèbre terme de la syndrome de Stockholm.

Avec seulement 6 épisodes d’environ une heure chacun, « Clark » prend comme référence Clark Oloffsonégalement connu sous le nom de Daniel Demuynick, un criminel qui a été condamné à plusieurs reprises pour tentative de meurtre, voies de fait et trafic de drogue.

Les vedettes de la série Bill Skarsgardl’un des acteurs qui a fait une belle carrière ces dernières années en participant à des productions majeures telles que »Ça » ( »Eso ») ou encore »Deadpool », faisant preuve d’un grand talent à chacune de ses apparitions et » Clark » ne fait pas exception.

Vous pourriez aussi être intéressé par : Lady’s Gambit : le succès de Netflix qui s’est fait passer pour un échec







De quoi parle »Clark » ?

La mini-série originaire de Suède raconte comment Clark Olofsson, un criminel des années 1960 et 1980, est devenu une célébrité dans le pays suédois, malgré sa condamnation pour diverses accusations. Clark a donné naissance à l’idée du syndrome de Stockholm après un vol de banque raté dans la ville de Stockholm.

Bien que Netflix prendra Clark’s Assault Syndrome comme élément principal, il racontera également en détail la vie du criminel : ce qui a fait de lui ce qu’il est, et la vérité et les mensonges des idéaux de ce personnage controversé.

« Clark Olofsson est, pour le meilleur ou pour le pire, l’une des personnes les plus colorées et les plus fascinantes de Suède », a déclaré Skarsgård lorsque son rôle dans la série a été confirmé. « J’accepte ce défi avec un plaisir mêlé de terreur et je pense qu’avec Netflix, nous pouvons raconter une histoire révolutionnaire avec un rythme et une folie que nous n’avons peut-être pas vus auparavant à la télévision. La vie et l’histoire de Clark sont tellement incroyables et merdiques que ça ferait même rougir Scorsese. »

Vous pourriez également être intéressé par : L’Exorciste, série : combien de saisons a-t-elle et où la regarder

La production originale de Netflix sera réalisée par Jonas Akerlund, un réalisateur qui a participé à des films tels que »Polar » et »Lords of Chaos ». De même, il est connu pour sa collaboration avec des artistes internationaux pour sa réalisation de divers vidéoclips, participant avec des stars telles que Madonna, Ozzy Osbourne, Fergie, entre autres.

Quand est-ce que »Clark » sort ?

N’oubliez pas de regarder » Clark » la nouvelle mini-série Netflix disponible à partir de ce le 5 mai sur votre plateforme. Une production parfaite pour marathoner le temps d’un après-midi ou d’un week-end, et qui promet de vous émerveiller devant les incroyables interprétations de ses personnages et l’histoire des scénaristes. Frédéric Agetoft, Pierre Arrhénius et Jonas Åkerlund lui-même.