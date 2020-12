Clarice Teaser présente un premier regard sur la série Silence of the Lambs Sequel

CBS a publié un teaser pour le Le silence des agneaux série suite Clarice, révélant notre premier regard sur le drame policier à venir. Situé en 1993, juste un an après les événements de Le silence des agneaux, Clarice « explorera l’histoire personnelle inédite de Clarice Starling alors qu’elle retourne sur le terrain pour poursuivre des meurtriers en série et des prédateurs sexuels tout en naviguant dans le monde politique aux enjeux élevés de Washington, DC »

La brève bande-annonce est limitée dans ce qu’elle montre, mais elle donne le ton pour le type de série Clarice sera. Une scène taquine des policiers qui réagissent à une scène de crime apparente, suivie par une photo d’un corps en train d’être emporté dans un lac. « Que faites-vous de toute votre rage? » demande une voix off invisible, révélant plusieurs flashs rapides de l’émission mais s’arrêtant avant de révéler complètement l’agent titulaire du FBI.

Reprenant le rôle précédemment interprété par Jodie Foster dans Le silence des agneaux, Rebecca Breeds dirigera la série en tant que Clarice Starling. Clarice met également en vedette Michael Cudlitz, Lucca de Oliveira, al Penn, Nick Sandow, Devyn Tyler et Marnee Carpenter. La série a été développée pour la télévision par Jenny Lumet et Alex Kurtzman, tous deux également producteurs exécutifs aux côtés d’Elizabeth Klaviter et Heather Kadin. MGM Television et CBS Studios produisent en association avec Kurtzman’s Secret Hideout.

Dans Le silence des agneaux, Clarice enquête sur le tueur en série Buffalo Bill (Ted Levine) avec l’aide du cannibale incarcéré Hannibal Lecter (Anthony Hopkins). En plus de donner naissance à une série de films, le personnage d’Hannibal était plus tard la star de sa propre série télévisée avec Mads Mikkelsen en tant que tueur cannibale. Hannibal le créateur Bryan Fuller a déclaré qu’il espérait faire entrer l’agent Starling dans la série si une quatrième saison se réalisait, bien que MGM ne soit pas disposé à renoncer aux droits du personnage avec des plans pour Clarice dans les ouvrages.

La performance de Jodie Foster dans le rôle de Clarice Starling dans Le silence des agneaux est largement considérée comme l’une des meilleures performances de tous les temps, faisant à jamais du personnage l’une des plus grandes héroïnes de l’histoire du cinéma. Le rôle a valu à Foster un Oscar de la meilleure actrice en 1992. Près d’une décennie plus tard, Julianne Moore a donné sa propre interprétation de Clarice lorsqu’elle est entrée dans le rôle du film de 2001. Hannibal.

Nous verrons au début de 2021 si Rebecca Breeds tiendra sa place en tant qu’agent Starling dans Clarice, mais elle a certainement le potentiel de briller dans le rôle. Elle a déjà été vue dans des rôles récurrents dans les émissions Jolies petites menteuses, Les originaux, et Eau bleue élevée. Elle a également remporté une nomination au Prix Logie de l’actrice la plus populaire en 2010 pour son rôle de Ruby Buckton sur À la maison et à l’extérieur.

Clarice sera présenté en première le jeudi 11 février à 10 / 9c sur CBS et CBS All Access. La série fait également l’objet d’une forte promotion à la télévision lors du match du championnat AFC de la NFL le 24 janvier, des Grammy Awards le 31 janvier et du Super Bowl le 7 février. La bande-annonce nous vient de CBS sur YouTube.

