Clarice Saison 1: Livre par livre L’héritage du personnage principal dans le drame de CBS est ruiné

La dernière série dramatique de CBS «Clarice» est déjà un peu moins que parfaite sans aucune structure. Toute personne familière avec le genre de procédure de crime par cœur choisi par le réseau de diffusion serait probablement ravie (mais pas ravie), et quiconque en recherche davantage devrait se méfier. Même les plus opposés à la culture pop sont susceptibles d’entrer dans «Clarice» avec une certaine expérience préalable.

Seul ce dernier sert de trame de fond ici, mais ce sont tous des points de comparaison raisonnables, et ils sont tous largement supérieurs à «Clarice». Il y a la récente émission télévisée «Hannibal», le film moins récent «Hannibal» et le chef-d’œuvre de Jonathan Demme, lauréat d’un Oscar en 1991, «Le silence des agneaux»; seul ce dernier sert de toile de fond ici, mais ce sont tous des points de référence rationnels, et ils sont tous supérieurs à «Clarice».

La suite de Buffalo Bill d’Alex Kurtzman et Jenny Lumet place rapidement son rôle principal (maintenant joué par Rebecca Breeds) en tant qu’étranger au FBI qui est détesté par des pairs jaloux pour son expérience largement médiatisée de la capture d’un tueur en série, reprenant un an après Clarice Starling. traqué Buffalo Bill. (L’émission ne peut pas mentionner Hannibal Lecter par son nom en raison de problèmes de droits.) Son patron pense qu’elle a de la chance, la presse la suit comme une star et elle ne veut que s’acquitter de sa tâche: aider les victimes.

LIRE LA SUITE: – Stranger Things Saison 4: Confirmé par Netflix, Lire toutes les dernières nouvelles est là !!!

Clarice résoudra cas après cas afin de faire ses preuves auprès des supérieurs, de ses collègues membres de l’équipe et d’elle-même au cours de Dieu sait combien de saisons – ce qui fonctionne bien avec le style cas de la semaine de l’émission, renforcé très légèrement par un scénario de conspiration sérialisé. Appréhendez les criminels! Résolvez les énigmes! Faites-vous des amis avec vos coéquipiers! Ça te dit quelque chose? Cela devrait, et c’est exprès.

Vous ne pourrez pas distinguer Clarice Starling de la longue liste d’agents pas si spéciaux à la télévision en moins de 45 minutes. Même si vous pouvez supporter que Clarice Starling soit transformée en officier de télévision stéréotypé, il y a plus de bricolages de personnages à venir. Des sauts plus logiques sont attendus par la suite. L’épisode pilote est un fouillis d’expositions, d’allusions et de narrations illogiques.

Au fur et à mesure que le pilote progresse, il devient de plus en plus évident que les éléments les plus convaincants de l’histoire de Clarice sont négligés. Puisqu’il a représenté le moment le plus charnière de la vie de son protagoniste (et, peut-être, d’Hannibal), «Le silence des agneaux» a laissé une telle impression.

LIRE LA SUITE: – Big Sky Saison 1: Le retour sombre et sombre de David E. Kelley à la télévision !!

En conséquence, la nature par cœur de son histoire actuelle ne fait que renforcer le dynamisme de son histoire précédente et rappelle aux téléspectateurs qu’on leur demande de se souvenir de Clarice des histoires précédentes tout en accueillant une nouvelle Clarice qui ne lui ressemble en rien.

Il y a quelque chose de déprimant spirituellement à avoir un personnage charismatique, souvent inspirant, constamment enfermé. Même si vous ne savez rien de son histoire, «Clarice» est plus que capable d’écraser vos rêves.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂