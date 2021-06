Claptrap révélé alors que le film Borderlands termine le tournage

C’est un enveloppement ! Filmer sur le Frontières le film est officiellement terminé. Le réalisateur Eli Roth est aux commandes de la prochaine adaptation de la célèbre franchise de jeux vidéo, qui était en production depuis plusieurs semaines. Mais il semble que le travail soit terminé et qu’il soit maintenant en post-production, ce qui signifie que nous sommes un pas de plus vers la réalisation de ce film tant attendu.

Claptrap voulait vraiment vous faire savoir qu’il avait réussi à descendre les escaliers en toute sécurité. Cela, et la production de #FilmBorderlands est officiellement terminé ! Rendez-vous au cinéma dans 20 💣 💣 pic.twitter.com/69NFljVjDc – Borderlands (@BorderlandsFilm) 22 juin 2021

Pour célébrer l’occasion, l’officiel Frontières les comptes de médias sociaux ont partagé une toute nouvelle photo des coulisses. Il présente le robot Claptrap, un personnage populaire des jeux vidéo, tenant un clap qui dit « c’est un wrap ». Le personnage sera exprimé par Jack Black dans le film. L’image a été partagée avec la légende suivante.

« Claptrap voulait vraiment vous faire savoir qu’il a descendu les escaliers en toute sécurité. Ça, et la production de #BorderlandsMovie est officiellement terminée ! Rendez-vous au cinéma dans 20 [bomb emoji, bomb emoji] »

La légende taquine une date de sortie possible, avec des emojis à la bombe ayant lieu au cours de l’année de sortie. Eli Roth et Lionsgate, le studio derrière le film, ont réuni un casting impressionnant. Il comprend Cate Blanchett dans le rôle de Lilith, qui retrouve Eli Roth après La maison avec une horloge dans ses murs. Jamie Lee Curtis (Halloween), Kevin Hart (Paternité), Florian Munteanu (Credo II), Ariana Greenblatt (L’amour et les monstres), Gina Gershon (Face/Désactivé), Edgar Ramirez (Oui jour), Janina Gavankar (Le chemin du retour), Cheyenne Jackson (Appelez-moi Kat), Charles Babalola (Gretel & Hansel), Benjamin Byron Davis (L’expérience Belko), Steven Boyer (le loup de Wall Street), Ryann Redmond (Talons), Haley Bennett (Avaler) et Penn Jillette (Penn & Teller : Dupe-nous) complètent l’ensemble.

Frontières se concentre sur Lilith, un hors-la-loi infâme qui a un passé mystérieux. Elle retourne à contrecœur sur sa planète natale de Pandora pour retrouver la fille disparue d’Atlas, l’un des êtres les plus puissants de l’univers. Elle s’associe à une équipe composée de Roland, un ancien mercenaire d’élite désespéré de rédemption ; Tiny Tina, une démolition sauvage pré-adolescente ; Krieg, le protecteur fort mais rhétoriquement contesté de Tina ; Tannis, un scientifique avec une faible emprise sur la raison. Et le dernier, mais non le moindre, Claptrap. Le groupe improbable doit combattre des monstres extraterrestres et des bandits dangereux pour trouver et protéger la fille disparue, qui pourrait détenir la clé d’un pouvoir inimaginable. Le destin de l’univers pourrait bien être entre leurs mains.

La série de jeux vidéo est produite par 2K et Gearbox Software. L’original Frontières est sorti en 2009. Devenant un énorme succès critique et commercial, une série de suites a suivi, notamment Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel, Tales from the Borderlands et Frontières 3. Au total, les jeux se sont vendus à plus de 68 millions d’exemplaires dans le monde, ce qui en fait l’une des plus grandes franchises du jeu moderne. le Frontières le film n’a pas encore de date de sortie. Cependant, avec le film en boîte, nous devrions nous attendre à en entendre bientôt parler de Lionsgate. Assurez-vous de vérifier par vous-même la nouvelle photo de l’officiel Twitter des frontières Compte.

