Clank suit Ratchet avec l’événement en jeu Fall Guys sur PS4

À la fin du mois dernier, Fall Guys a organisé un événement en jeu vous permettant de gagner la tenue Ratchet. Maintenant, il est temps pour Clank de briller – Clank’s Challenge est en direct dans le jeu de plateforme multijoueur fou de Mediatonic à partir d’aujourd’hui, le 6 août.

L’événement à durée limitée dure entre aujourd’hui et le 15 août, vous avez donc quelques bons jours pour accomplir divers objectifs et gagner ce costume de Clank. En plus des moitiés supérieure et inférieure de la peau, vous pouvez également gagner d’autres goodies sur le thème de Clank, comme une bannière, une palette de couleurs, un motif et une emote. C’est beaucoup de bonté robotique pour votre collection.

S’il vous arrive d’atteindre tous les objectifs de l’événement Ratchet et tous les défis de Clank, vous débloquerez une autre récompense spéciale : une bannière de joueur sur le thème de Rivet. Tous ces personnages de Ratchet & Clank: Rift Apart ont bénéficié d’un traitement spécial dans Fall Guys – j’espère que nous verrons d’autres stars PlayStation faire des apparitions similaires.

Allez-vous attraper la tenue Clank dans Fall Guys? Glissez-vous dans la section des commentaires ci-dessous.