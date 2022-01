Clancy Brown partage de nouveaux détails sur son personnage de John Wick 4

Ça va prendre un peu de temps avant de voir John Wick : Chapitre 4, mais l’un de ses acteurs a fourni un petit teasing de ce qui va suivre. Comme cela a été rapporté, Clancy Brown fera ses débuts dans la franchise dans la suite à venir, mais peu de choses ont été révélées sur son personnage. Dans une nouvelle conversation avec Collider, Brown a offert de nouveaux détails sur le rôle qui comprend de nombreuses scènes avec le nouveau venu de la franchise Bill Skarsgård.

« Je dirai que c’est plus la table révélée. Plus la table haute, le genre de complexité de cette structure d’autorité est révélé. Avec mon gars. Et je suis dans quelques scènes que vous pourriez dire sont des scènes d’action, je suppose . Beaucoup de mes scènes sont avec Bill Skarsgård, ce qui était très amusant. »

Brown a poursuivi en décrivant comment les rumeurs selon lesquelles Keanu Reeves serait un gars « vraiment sympa » sont toutes vraies. Il a été récemment rapporté que Reeves a passé son propre anniversaire à visiter le John Wick 4 juste pour rendre visite à sa co-star Lance Reddick. Brown confirme également cette histoire et note à quel point Keanu est un « bon gars ».

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« Et j’étais là pour Lance [Reddick]C’était hier soir, ce qui était bien. C’était bien parce que je voulais vraiment rencontrer Lance… et tous les reportages sur ce qu’est Keanu sont absolument vrais, absolument vrais. Keanu s’est fait un devoir de venir célébrer un peu Lance dans ce dernier moment, ce qui était vraiment sympa. Un bon garcon. C’est un type bien, ce M. Reeves. »

Reddick a personnellement dit à quel point cela signifiait pour lui que Reeves ait pris le temps de se rendre sur le plateau le jour de son congé de tournage. Comme Reddick l’a expliqué, « chaque fois que je travaille avec une grande star de cinéma pour la première fois, je garde ma garde pour protéger mon travail d’un ego. Et s’il y a une grande star de cinéma qui n’est pas cette personne, c’est Keanu. Pendant John Wick : Chapitre 4, mon premier jour de tournage était l’anniversaire de Keanu. Mais il n’était pas dans la scène. »

Il a ajouté: « Il est quand même venu sur le plateau à neuf heures du soir avec sa petite amie que je n’avais jamais rencontrée… Sa petite amie est super cool. Et elle m’a dit qu’elle avait demandé à Keanu ce qu’il voulait faire pour son anniversaire et il a dit : ‘Je veux aller voir Lance.’ Il n’avait jamais fait ça auparavant, mais il m’a écrit une note pour me remercier de ce que j’ai apporté au personnage dans ces films. Et il voulait me donner la note. Je ne l’oublierai jamais. Je vais pleurer maintenant . »





D’autres nouveaux venus dans le John Wick les séries avec Brown incluent Rina Sawayama, Donnie Yen, Shamier Anderson, Hiroyuki Sanada et Scott Adkins. Laurence Fishburne et Ian McShane reviennent également pour reprendre leurs rôles de la série de films aux côtés de Reeves et Reddick. Chad Stahelski revient à la réalisation sur un scénario de Shay Hatten et Michael Finch. Stahelski produit également avec Basil Iwanyk et Erica Lee.

John Wick : Chapitre 4 est prévu pour une sortie dans les salles de cinéma le 24 mars 2023. Pendant ce temps, vous pouvez attraper Clancy Brown dans la série de revival Showtime Dexter : sang neuf.





La star de Harry Potter Emma Watson contredit l’argument transgenre de JK Rowling La star de Harry Potter, Emma Watson, s’est tournée vers les réseaux sociaux pour exprimer son soutien aux personnes trans à la suite des récents commentaires de JK Rowling.

Lire la suite





A propos de l’auteur