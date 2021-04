Clancy Brown parle de Undertaker Montgomery Dark et de la collection mortuaire [Exclusive]

Il y a un nouvel animateur d’horreur, et il est un peu plus sympathique que la plupart des autres. Cette semaine, rencontrez l’entrepreneur de pompes funèbres Montgomery Dark quand La collection mortuaire arrive en VOD, HD numérique, DVD et Blu-ray le 20 avril 2021. Le légendaire Clancy Brown prend la tête terriblement effrayante de cette anthologie d’horreur. Nous avons récemment rencontré l’acteur préféré des fans pour parler de la création d’une nouvelle icône d’horreur, ainsi que de toute une série d’autres choses sur lesquelles il travaille actuellement.

Clancy Brown n’est pas étranger au tarif de genre. Il travaille depuis les années 80, quand il a fait ses débuts dans des émissions de télévision populaires de l’époque comme Les ducs de Hazzard et Bay City Blues. Il s’est fait un nom parmi les fanboys du monde entier quand il a endossé le rôle immortel de Kurgan dans Highlander, qui a suivi des pièces de soutien dans des classiques cultes comme Les aventures de Buckaroo Banzai et Allée du tonnerre. Il a maintenu cette séquence au cours des trois dernières décennies, accumulant des performances mémorables dans La rédemption de Shawshank, patrouilleurs de l’espace, Freddy et le La lanterne Verte film.

Maintenant, Clancy Brown prend la tête de ce qui pourrait très bien devenir la prochaine franchise d’anthologies d’horreur. Situé dans la ville fantasmagorique de Raven’s End, rien n’est comme il semble … La collection mortuaire, une jeune fille égarée se réfugie dans une vieille morgue décrépite.

Là, elle rencontre Montgomery Dark, un croque-mort excentrique avec plus de quelques squelettes dans son placard. Montgomery raconte l’étrange histoire de la ville à travers une série de contes tordus, tous plus terrifiants les uns que les autres, mais le monde de la jeune fille est dérangé lorsqu’elle découvre que l’histoire finale … est la sienne.

Dans notre discussion exclusive avec Clancy Brown, intervieweur Paulington James Christensen III découvre comment le personnage de Montgomery Dark est né et où il pourrait se diriger dans le futur. Clancy Brown parle également de son rôle dans le Dexter redémarrage en cours sur Showtime, et si nous verrons son favori des fans Guerres des étoiles rôle de Burg dans un futur épisode de Le mandalorien

RLJE Films, une unité commerciale d’AMC Networks, a acquis certains droits sur le film d’horreur, La collection mortuaire de Shudder, le service de streaming premium d’AMC Networks pour l’horreur, le thriller et le surnaturel. RLJE Films sortira TLa collection mortuaire en VOD, Digital HD, DVD et Blu-ray à partir de cette semaine.

Écrit et réalisé par Ryan Spindell (50 états d’effroi, Les meurtres de la baby-sitter), La collection mortuaire étoiles Clancy Brown (La rédemption de Shawshank, Thor: Ragnarok), Caitlin Custer (Teen Wolf, Swingtown), Christine Kilmer (Hollywood, Éhonté) et Jacob Elordi (Le stand des baisers la franchise, Euphorie). RLJE Films sortira La collection mortuaire sur DVD et Blu-ray.

