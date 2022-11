Clancy Brown aurait rejoint The Boys Spinoff Series Gen V

Le casting de Génération Vune prochaine série complémentaire à Les garçons qui est en préparation chez Prime Video, a ajouté un grand nom à son casting. Per One Take News, acteur vétéran Clancy Brun vient de rejoindre la série, bien que les détails de son rôle n’aient pas encore été révélés. Le rapport note que Brown apparaîtra dans au moins un épisode, mais peut-être plus. Ni Brown ni Prime Video n’ont encore commenté publiquement la nouvelle.





Ayant passé des décennies dans le show business, Brown peut être reconnu pour un certain nombre de rôles très mémorables qu’il a assumé tout au long de sa carrière. Il est exceptionnellement doué pour jouer des personnages méchants, comme on le voit dans certains de ses films les plus emblématiques comme Montagnard, Pet Sematary 2, Le rachat de Shawshanket patrouilleurs de l’espace. Brown a également fait un travail acclamé sur le petit écran avec des rôles dans des émissions comme Carnaval, Des milliardset Émergence. Plus récemment, Brown a joué un rôle principal dans la série limitée Dexter : sang neuf et devrait également affronter Keanu Reeves dans la prochaine suite d’action John Wick: Chapitre 4.

Génération V vient de Michele Fazekas et Tara Butters. Brown rejoint le casting aux côtés des stars précédemment annoncées Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Chance Perdomo, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Shelley Conn, Patrick Schwarzenegger et Sean Patrick Thomas.





La génération V parodie les X-Men

Le spin-off s’inspire des G-Men de la série originale de bandes dessinées qui Les garçons est basé sur. À ce qu’il paraît, le groupe parodie les X-Men avec un personnage leader ressemblant au professeur X enseignant aux super-héros en herbe comment utiliser correctement leurs pouvoirs. Génération V se déroule dans une université pour Supes où ils s’entraîneront avec leurs pouvoirs, mais même s’il se déroule dans une sorte d’école, les téléspectateurs ne doivent pas s’attendre à ce que le spin-off ait moins du chaos sanglant pour lequel sa série parente est connue. Les garçons le créateur Eric Kripke a taquiné que la génération V est « pervertie [and] sanglant – avec cœur! Tu l’adoreras. »

« C’est foutu. Tu vas aimer ça », a également déclaré la star de la série Chance Perdomo dans une première vidéo postée sur Twitter.

Asa Germann a ajouté : « Il y a tout Les garçons a : l’intensité, le courage, l’humour. »

« Ça va être des montagnes russes », a promis Lizze Broadway. « Il va être rempli de sang, de tripes et de tout le reste. »

Génération V n’a pas encore de date de première. Pour l’instant, vous pouvez diffuser les trois premières saisons de Les garçons ainsi que le spin-off animé The Boys Presents : Diabolique sur Prime Vidéo.