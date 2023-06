Claire Foy et Olivia Colman reviennent pour représenter la jeune reine Elizabeth pour la dernière saison de The Crown

Les émissions vont et viennent, mais très peu ont fait sensation comme celles de Netflix La Couronne. Ce chef-d’œuvre dramatique se prépare maintenant pour son salut final. La série, qui a passé cinq saisons à se prélasser sous les projecteurs, a été à la fois honorée et largement débattue.





La prochaine saison finale de La Couronne met tout en œuvre pour rendre hommage à la reine, feu Elizabeth II. Le spectacle fait un geste audacieux une dernière fois, essayant de réunir trois actrices qui ont joué le rôle de la reine à différentes étapes de sa vie, comme le rapporte le journal britannique Sun.

Se souvenir Claire Foy, qui a donné vie à la jeune et fraîche Elizabeth au début des saisons? Ou Olivia Colman, qui a habilement géré les années intermédiaires de la reine? Tous deux reviendront à la dernière saison de la série pour partager l’écran avec Imelda Staunton, qui jouera la reine dans ses dernières années.

L’introduction de Viola Prettejohn en tant que princesse Elizabeth en temps de guerre ajoute une nouvelle couche de profondeur à ce grand récit. Cette idée, née à la suite du décès de la reine en 2022, apporte une nouvelle perspective à l’histoire bien rodée. Et réussir cette réunion de comédiens n’était pas une mince affaire, étant donné que Foy et Colman sont très demandés depuis l’époque de la Couronne.

Bien sûr, le succès du spectacle est aussi fulgurant qu’une tiare royale. Au cours de sa course, La Couronne a été comblé de distinctions, avec des Emmy Awards pour Foy et Colman pour leurs représentations nuancées de la reine. Le travail de Staunton n’est pas passé inaperçu non plus, ce qui lui a valu une nomination aux BAFTA.





La couronne ne sera pas royale sans controverses

Netflix

Pourtant, comme tout bon drame, La Couronne n’a pas échappé à la controverse. La saison récente a fait parler de lui la description de la relation du défunt duc d’Édimbourg avec Lady Penny Ramsey, sa fidèle compagne de conduite de calèche. Les scènes entre Lady Ramsey et une reine Elizabeth inquiète ont suscité une quantité royale de bavardages publics, ajoutant de l’huile sur le feu du succès de l’émission.

Les saisons précédentes ont également fait face à un peu de chahut à propos de la représentation du mariage rocheux du prince Charles et de la princesse Diana. L’introduction d’une jeune Diana naïve dans la saison quatre, associée à sa relation turbulente avec Charles, a ébouriffé plus que quelques plumes. Les critiques ont affirmé que le comportement dur de Charles était un peu trop cuit, remuant encore plus le pot.

La cinquième saison a été un tournant pour le récit de Charles et Diana, y compris la reconstitution explosive de la tristement célèbre interview de Diana avec Martin Bashir de la BBC. Cet épisode graveleux a révélé les problèmes de santé mentale de Diana, sa propre liaison avec l’officier de l’armée James Hewitt et l’infidélité de Charles. La représentation de ces événements par la série a suscité des critiques même de la part de l’ancien Premier ministre britannique Sir John Major .

Alors que les fans se préparent pour La Couronne, il sera fascinant de voir comment le spectacle prévoit d’exécuter son grand hommage à la reine Elizabeth II. Cela dit, une chose est sûre, La Couronne a fait sa place dans l’histoire de la télévision. Cela nous a donné un aperçu de la vie de l’actuelle famille royale britannique régnante.