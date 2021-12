Claire Foy dit que filmer des scènes de sexe est « la chose la plus sinistre »

L’actrice Claire Foy a révélé à quel point elle se sentait » exploitée » lorsqu’elle filmait des scènes de sexe, affirmant qu’elles étaient la chose » la plus sombre « .

Foy, connue pour avoir joué le rôle de la reine Elizabeth dans La Couronne, devrait apparaître dans la mini-série de la BBC Un scandale très britannique, qui est diffusé à Noël.

Le drame la voit jouer le rôle de la duchesse d’Argyll, Ethell Margaret Campbell, une mondaine britannique qui a été impliquée dans l’un des divorces les plus coûteux et les plus notoires du 20e siècle – qui est devenu très médiatisé alors que des photographies intimes et des témoignages scandaleux ont été divulgués à la presse.

Crédit : BBC

Parler sur Radio 4 L’heure de la femme À propos des scènes de sexe, Foy, 37 ans, a déclaré : « C’est une ligne très dure parce que vous vous sentez exploité lorsque vous êtes une femme et que vous devez effectuer de faux rapports sexuels à l’écran.

« Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir exploité. »

Elle a ajouté : « C’est sinistre, c’est la chose la plus sinistre que vous puissiez faire. Vous vous sentez exposé. Tout le monde peut vous faire essayer de ne pas ressentir cela, mais c’est malheureusement la réalité.

Cependant, Foy a expliqué qu’elle voulait explorer la sexualité de son personnage dans la série, qui comprend des scènes de la duchesse avec ses amants.

Elle a dit : « Je me sentais très fort [sex] devait être dans [A Very British Scandal] mais je voulais que ce soit une femme et je ne voulais pas que ce soit ce genre d’expérience sexuelle culminante horrible que vous voyez souvent sur l’écran de cinéma.

Crédit : Alamy

Foy a également parlé de l’histoire de la « honte sl ** », la duchesse étant considérée comme la première femme à être publiquement humiliée de cette manière – ayant été humiliée par la presse alors que son mari s’est marié six semaines après leur divorce sans aucune réaction.

L’acteur a poursuivi: « Je veux dire, je déteste l’expression » sl **-shaming « , je la déteste absolument. Mais je pense que les femmes ont été fondamentalement honteuses pour toujours.

«Je pense qu’Eve avait probablement honte. Je veux dire, regarde ce qu’elle a fait à Adam.

« Il y a quelque chose là-dedans dont je déteste la reformulation, la propriété dont je déteste. Ce titre et son utilisation d’une certaine manière le justifient encore plus.

Un scandale très britannique met également en vedette Paul Bettany dans le rôle du duc d’Argyll, Ian Douglas Campbell.