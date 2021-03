Cl @ ve Pin sur Android: qu’est-ce que c’est et comment l’utiliser sur votre mobile

Utilisez votre code PIN Cl @ ve pour effectuer numériquement les démarches auprès des administrations publiques. Nous expliquons ce qu’est cette clé et comment l’obtenir et l’utiliser ici.

La numérisation des procédures liées aux administrations publiques était un processus nécessaire pour offrir aux utilisateurs la possibilité de les exécuter confortablement depuis chez eux. Dans cette numérisation, déjà bien avancée, le systèmes d’identification électronique.

Nous avons déjà discuté de certains d’entre eux en profondeur, comme le certificat numérique, il est donc temps de se concentrer sur une méthode moins populaire, mais tout aussi utile, le code PIN Cl @ ve. Dans ce guide, nous expliquons quel est le code PIN Cl @ ve et à quoi pouvez-vous l’utiliser, comment le demander et l’activer Et enfin, comment l’utiliser sur vos appareils Android.

Comment utiliser votre mobile comme lecteur électronique DNI (DNI 3.0): oubliez le lecteur USB

Qu’est-ce que le code PIN et à quoi sert-il?

Le NIP est un système d’identification personnelle électronique cela permet de confirmer devant l’administration numérique qui est le citoyen qui va effectuer la procédure en ligne avec une garantie de sécurité totale.

Cette méthode, connue à ses débuts sous le nom de PIN24H, consiste en obtenir un code via l’application Cl @ ve PIN ou par SMS que vous devez entrer pour accéder au système. Il se caractérise par deux détails fondamentaux: vous ne pouvez utiliser le code PIN reçu qu’une seule fois et il n’est valable que 10 minutes.

Par conséquent, chaque fois que vous souhaitez effectuer une procédure publique, vous devez demander un nouveau code PIN, ce qui rend le processus d’authentification plus sécurisé.

Comme nous l’avons dit, son utilisation principale est l’identification personnelle lors de l’accès aux services publics de l’Administration, comme compte de résultat, modification du domicile fiscal, présentation d’autocotisations ou demande de fractionnement de créances.

Inscription: comment demander le code PIN

Pour utiliser l’identification par code PIN, vous devez d’abord vous enregistrer dans le système. Tu as trois options disponibles pour l’inscription:

Par Internet sans certificat électronique

Si le certificat numérique n’est installé sur aucun de vos appareils, vous pouvez demander une lettre d’invitation pour demander l’activation du code PIN. Ainsi, l’administration vous enverra une lettre à votre adresse dans laquelle elle inclura le Code de vérification sécurisé (CSV) vous devez vous enregistrer dans le système.

Voici les étapes à suivre pour vous inscrire au système PIN sans certificat électronique:

Entrez dans la section des procédures de l’Agence fiscale et cliquez sur « Inscrivez-vous à Cl @ ve ». Entrez votre identifiant et sa date de validité. Cliquez sur «Continuer» pour que le système confirme ces informations. Une fois valide, cliquez sur « Oui, envoyez-moi une lettre d’invitation à mon adresse fiscale ».

Après quelques jours, vous recevrez la lettre avec le code d’assurance de vérification à votre adresse. Quand c’est le cas, reviens dans Procédures> S’inscrire à Cl @ ve et entrez à nouveau votre identifiant et sa date de validité. Suivez ensuite ces étapes:

Cliquer sur « J’ai déjà une lettre d’invitation ». Entrez le code de vérification sécurisée (CSV). Ajoutez votre numéro de téléphone et email et acceptez les conditions pour terminer le processus d’activation.

Prêt, vous êtes déjà enregistré dans le système en tant qu’utilisateur avec le code PIN Cl @ ve, vous pourrez donc utiliser ce code temporaire pour vous identifier lors des étapes suivantes. Grâce à cette lettre d’invitation, vous n’avez pas eu besoin d’utiliser le certificat numérique.

Par Internet avec un certificat électronique ou DNI

La demande d’activation du code PIN Cl @ ve est plus simple si vous disposez d’un certificat numérique ou d’un DNI électronique, car vous pouvez vous inscrire pour le moment et n’attendez pas l’arrivée de la lettre d’invitation. Pour demander le code PIN à l’aide de votre certificat numérique ou DNI électronique, suivez cette procédure.

Entrez dans la section des procédures de l’Agence fiscale et cliquez sur « Inscrivez-vous à Cl @ ve avec certificat électronique ou DNI ». Entrez votre identifiant et sa date de validité. Identifiez-vous avec votre DNI électronique ou certificat numérique. Ajoutez votre téléphone mobile et votre e-mail et confirmez que vous souhaitez effectuer le processus.

Et vous avez terminé, en respectant ces 4 étapes, vous serez déjà inscrit dans le système d’identification et de signature pour utiliser le code PIN Cl @ ve.

Dans un bureau d’enregistrement

Si vous préférez demander votre inscription au code PIN Cl @ ve en personne, il vous suffit aller dans un bureau d’enregistrement. Vous pouvez rechercher les personnes les plus proches de votre emplacement à partir de la recherche d’Office sur le site Web Citizen Service.

Avant de vous rendre dans l’un de ces bureaux, vous devez garder à l’esprit que vous devrez peut-être demander un rendez-vous et qu’il est obligatoire que vous ayez cette documentation.

DNI ou NIE

numéro de téléphone portable

Adresse e-mail personnelle

Une fois l’inscription terminée, quelle que soit la méthode choisie, vous recevrez sur votre téléphone portable un SMS avec message de bienvenue au système PIN Cl @ ve. A partir de ce moment, vous pouvez utiliser cet outil d’identification pour accéder aux services publics de l’Administration.

L’application my DGT est désormais accessible à tous: vous pouvez donc emporter votre permis de conduire sur votre mobile

Comment activer et utiliser le code PIN sur Android

Cl @ ve PIN a votre propre application Android, que vous pouvez télécharger gratuitement sur n’importe lequel de vos appareils avec ce système d’exploitation. Pour utiliser le code PIN sur Android, il est bien évidemment nécessaire que vous vous soyez inscrit en utilisant l’une des méthodes expliquées ci-dessus.

Une fois inscrit, vous devez activer la clé PIN sur l’appareil dans lequel vous allez l’utiliser, gardez à l’esprit qu’il ne peut en être qu’un. Les étapes sont les suivantes:

Téléchargez l’application Cl @ ve PIN et ouvrez-la pour la première fois sur votre mobile. Cliquez sur « Suivant » pour ignorer le didacticiel initial. Acceptez la politique de confidentialité et les conditions d’utilisation. Entrez votre DNI / NIE et sa date de validité. Par SMS, vous recevrez un code d’activation que vous devez entrer dans l’application. Ne tardez pas à le faire, car sa validité n’est que de 10 minutes. Une fois que vous avez saisi le code, vous aurez déjà activé l’utilisation de l’application Cl @ ve PIN sur votre mobile, c’est là que vous recevrez le code PIN pour accéder au système lors de l’exécution d’une procédure.

A partir de cette activation, l’utilisation du code PIN sur votre mobile sera un processus très simple. Lors de l’accès à une procédure publique, sélectionnez l’option « Cl @ ve PIN » ou « PIN24H » et entrez votre application mobile pour obtenir le code à trois chiffres que vous devez saisir sur le Web.

Souvenez-vous qu’il s’agit de une clé à usage unique, vous devrez donc en obtenir un autre si vous fermez le navigateur ou souhaitez démarrer une nouvelle procédure.

Quelle est la différence entre le code PIN et le code permanent?

Alors que le code PIN est un code temporaire et aléatoire que le système vous envoie chaque fois que vous souhaitez accéder à une procédure, le code permanent est un seul mot de passe que vous choisissez personnellement et cela vous donne accès à tous les services publics.

Être une clé permanente, vous n’avez pas besoin de télécharger une application auquel le système vous envoie les codes, alors que dans le cas du code PIN, oui. Un autre aspect qui différencie les deux procédures est la sécurité, qui est plus présente dans le code PIN car il s’agit de codes aléatoires dont la validité expire au bout de 10 minutes.

Et jusqu’à présent le guide sur le code PIN, nous avons déjà vu qu’il s’agit d’un outil d’identification très confortable pour pouvoir effectuer les procédures sans se rendre dans les bureaux physiques de l’Administration. Qu’attendez-vous pour vous inscrire?

Rubriques connexes: Android, applications, outil d’applications Android

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂