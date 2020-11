Cizeta Moroder V16T qui appartenait au sultan de Brunei est à vendre

Cela ressemble à une Lamborghini, n’est-ce pas? Pas étonnant, car celui qui était derrière les lignes de la Cizeta Moroder V16T c’est Marcelo Gandini, le même designer qui nous a offert les Lamborghini Miura, Countach et Diablo. Et les similitudes du Moroder V16T avec ce dernier ne sont que trop évidentes et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi.

Le design de Cizeta est, en fait, celui qui se rapproche le plus de la vision que Gandini avait initialement prévue pour Diablo. La super voiture de sport Lamborghini avec laquelle nous nous sommes retrouvés est plus courbée et plus lisse dans ses contours, mais elle ne s’est pas terminée comme ça par la décision de Gandini. C’est Chrysler, qui a acquis Lamborghini en 1987, qui a décidé de remodeler la proposition originale de Gandini, une décision qui a laissé le concepteur malheureux.

Ainsi, lorsque Claudio Zampolli, le fondateur de Cizeta (un nom qui résulte de la combinaison phonétique des initiales du nom du fondateur), a proposé à Gandini de concevoir une super voiture de sport qui succéderait à Countach à la fin des années 1980, il n’a pas perdu l’opportunité d’apporter votre vision pure à la lumière du jour.

La connexion Lamborghini ne se limite pas à ce que l’œil voit. Claudio Zampolli avait également des liens étroits avec la marque italienne. Non seulement il a été impliqué dans la partie développement (il a été formé en ingénierie), mais il a également fini par les vendre en Californie – et des modèles Ferrari aussi – lorsqu’il y a déménagé dans les années 1970.

Lorsqu’il a décidé de fabriquer sa propre super voiture de sport, il a utilisé ses connaissances internes chez Lamborghini pour amener les bonnes personnes à la développer – il a également réussi à convaincre les gens de Ferrari avec la même intention. Le projet aurait finalement l’aide précieuse et improbable (financière) de Giorgio Moroder, le compositeur musical bien connu, dont le nom ornerait également le V16T – même si, plus tard, Zampolli et Moroder ont été en désaccord et se sont séparés.

Cizeta Moroder V16T

La combinaison de ces trois acteurs, Zampolli, Gandini et Moroder a permis d’obtenir un super sport authentique et exotique. Après tout, pour alimenter cette machine, nous avons un V16 intriguant, de plus placé en position transversale entre les deux occupants et l’essieu arrière. Pas étonnant que la largeur dépasse deux mètres (2,06 m pour être précis), et reste aujourd’hui, même aujourd’hui, l’une des voitures de série les plus larges jamais fabriquées.

Avec une capacité de 6,0 l, le V16 à aspiration naturelle – résultat de la fusion de deux Lamborghini Urraco V8 – délivrait une puissance de 540 ch à 8000 tr / min (il atteindrait 560 ch plus tard), avec tout son la puissance doit être transmise uniquement aux roues arrière par une boîte manuelle à cinq vitesses. Une valeur de puissance qui la plaçait au-dessus de la Ferrari F40 et, bien sûr, de la Lamborghini Diablo, qui n’atteignait même pas 500 ch.

L’énorme moteur, les dimensions généreuses et même la cabine la plus luxueuse qu’il possédait se reflétaient dans le poids, chargeant un généreux 1700 kg, mais les performances étaient balistiques pour la hauteur: 4.0s était la valeur annoncée pour atteindre 100 km / h, alors que la vitesse maximale était fixée à 328 km / h, encore une fois, de meilleures valeurs que ses principaux rivaux.

La Cizetta Moroder, malgré les spécifications exotiques – V16 et châssis tubulaire – ne s’est jamais réalisée. Au final, on estime que seulement 10 unités ont été fabriquées, dont l’une est un prototype. Apparemment, il est encore possible de commander une Cizeta Moroder V16T aujourd’hui. Après tout, la dernière commande n’a été produite qu’en 2003 (une version cabriolet très rare) et jusqu’à aussi récemment que 2018, Zampolli a déclaré que la production de sa super voiture de sport n’était pas encore terminée et qu’il accepte toujours les commandes.

Châssis n ° 101

Cette Cizeta Moroder V16T qui est maintenant en vente par Curated est le châssis # 101, produit en 1993, et appartenait au sultan de Brunei, Hassanal Bolkiah – oui, le même qui, semble-t-il, avait même 5000 voitures dans son collection. Et ce n’est pas le seul, puisque le sultan de Brunei en a acheté deux. L’appétit du Sultan pour avoir plusieurs unités du même modèle est connu, même lorsqu’il s’agit de modèles à faible production, comme cela se produit avec de nombreux super et hyper sports.

Le châssis n ° 101, avec son extérieur de couleur bleue et son intérieur dans le même ton, a d’abord servi de modèle pour faire des photos promotionnelles et a été exposé à l’espace Cizeta au Salon de l’automobile de Genève 1993. À la demande du sultan de Brunei, les ailettes qui remplissent l’admission d’air du moteur a été modifiée pour être horizontale plutôt que verticale comme on le voit dans d’autres Cizeta.

Commandée par Hong Seh Motors pour le compte du sultan de Brunei, cette unité de la Cizeta Moroder V16T a fini par être transportée à Singapour et ne l’a jamais quittée, n’ayant même jamais été immatriculée. Pas étonnant que le compteur n’atteigne même pas 1000 km.

Selon le vendeur, la voiture reste neuve, étant considérée comme le meilleur exemple trouvé à ce jour de ce super sport intrigant. Le prix? Eh bien, uniquement sur demande.