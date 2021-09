City on a Hill Saison 3 Date de sortie, distribution, intrigue et bien plus d’informations

– Publicité –



City on a Hill est le genre de dépendance à la viande et à la confusion que nous aimons à Showtime », a déclaré Gary Levine, vice-président du divertissement pour Showtime Networks. « Avec l’association de Kevin Bacon et Aldis Hodge et l’écriture inspirée de Tom Fontana et Chuck MacLean, nous pensons qu’il y aura un avenir riche pour cette série oppressante. »

La série se déroule au début des années 1990 à Boston, pleine de criminels imposés par les législateurs locaux où la corruption et le racisme étaient endémiques. Dans le récit fictif, le procureur adjoint Decourcy Ward (Hodge) arrive de Brooklyn et a formé une alliance inattendue avec le vétéran notoire et notoire du FBI, Jackie Rohr (Bacon). Ensemble, ils ont emmené la famille de voleurs de voitures armés de Charlestown dans une affaire croissante impliquant et finalement transformé, l’ensemble du système judiciaire de Boston.

Date de sortie de la saison 3 de City on a Hill

Les horaires des séances n’ont pas encore confirmé quand City on a Hill commencera à être diffusé sur Showtime. La première saison a été diffusée le 16 juin 2019 sur la chaîne et la première saison a été rendue disponible en septembre 2019 sur Sky Atlantic UK. Cependant, la saison 2 est sortie cette année et il y a aucune annonce officielle pour la date de sortie de City on a Hill Saison 3 ce qui signifie que nous devons attendre plus.

Casting de la saison 3 de City on a Hill

Au cours de la deuxième saison, Bacon devrait revenir pour ouvrir la voie à la corruption de l’agent du FBI Jackie Rohr. Aldis Hodge devrait également revenir en tant que procureur régional Decourcy Ward qui rencontrera Rohr pour affronter les criminels. Dans cet esprit, Jonathan Tucker devrait revenir en tant que Frankie Ryan, Mark O’Brien en tant que Jimmy Ryan et Amanda Clayton en tant que Cathy Ryan.

Il y a de grands noms pour les joueurs récurrents de la première saison mais il n’est pas sûr qu’ils reviendront dans la deuxième série. Il s’agit notamment de Rory Culkin dans le rôle de Clay Roach, de Cathy Moriarty dans le rôle de Ryan et de Michaela McManus dans le rôle de l’agent du FBI Sarah Rhodes. La date limite a également indiqué comment la star d’une saison, Matthew Del Negro, a maintenant été promue dans la série. Leon de The Temptations devrait également répéter son rôle dans le jeu.

City on a Hill Saison 3 Intrigue

La première étape du spectacle s’est déroulée au début des années 1990 à Boston, lorsque les criminels ont été encouragés à « prendre la route » par des législateurs corrompus.

La saison 3 de City of Hill se poursuivra là où la saison 2 s’est terminée et l’histoire se poursuivrait, ci-dessous le bref récapitulatif de la saison précédente.

Selon le concept original de Ben Affleck et Charlie MacLean, l’histoire suit ce qui s’est passé lorsque la scène du crime a soudainement changé. Appelé le « Boston Miracle », le changement a été déclenché lorsque le procureur de district Decourcy Ward (joué par Aldis Hodge) a formé une alliance inattendue avec Jackie Rohr (Kevin Bacon). Ensemble, les deux ont emmené la famille de carjackers armés de Charlestown.