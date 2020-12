City of Gangsters introduit le crime sur PC l’année prochaine

Le développeur Somasim propose une simulation de gestion unique sur le thème de la mafia intitulée Ville des gangsters. Ce titre permet aux joueurs de gérer une organisation à l’échelle de la ville autour du crime et de la contrebande. Avec le titre fixé fermement dans les années 1920, le jeu est au début de la prohibition vous permettant d’accéder à un large éventail d’activités illégales.

Les joueurs pourront fabriquer leur propre alcool maison, commander un empire à l’échelle de la ville et participer à une grande variété d’activités illégales. Placés à la tête d’une nouvelle famille criminelle, les joueurs doivent repartir de zéro et construire lentement leur empire dans un effort à l’échelle de la ville.

https://www.youtube.com/watch?v=5GYBLJ_Q_08

Commencez par les fondations car vous produisez simplement de l’alcool dans les années 1920. Développez-vous lentement en construisant des speakeasies, des distilleries et en sécurisant la chaîne de production de la ville. Faites passer des marchandises en contrebande, apportez des marchandises et placez des pots-de-vin pour que la loi sache qu’il faut détourner le regard.

Au fur et à mesure que vous développez votre syndicat du crime, vous pouvez progressivement augmenter votre pouvoir et commencer à éliminer la concurrence dans la ville. Au fur et à mesure que vous agrandissez votre équipage, jetez votre poids et devenez ami avec vos voisins douteux.

Plus votre opération est grande, plus vous aurez besoin de mains pour la faire fonctionner. Développez lentement votre entreprise en reprenant les gangs ennemis et en augmentant vos profits au maximum.

Soyez prudent car tout le monde vous regarde à tout moment. Envoyez des gens harceler les ennemis et soutenez votre famille, quelle que soit leur prise de décision horrible. Il s’agit d’une opération familiale, et les joueurs doivent se souvenir de rester fidèles s’ils veulent réussir une opération.

Développez le territoire, prenez soin des locaux et créez un revenu durable. Ce jeu est axé sur les affaires, et seuls les organisateurs de la mafia les plus talentueux peuvent réclamer l’argent gratuit restant après la promulgation de l’interdiction.

Ce n’est qu’en saisissant l’occasion par les cornes que vous pourrez espérer créer le plus grand syndicat du crime possible. Dirigez la ville, construisez une réputation et prenez soin de la terre entière en essayant de créer des innovations uniques et florissantes du crime.

Ce jeu convient à la plupart des publics, mais il fait référence à la violence, à la criminalité et à la consommation d’alcool mélangés à l’usage du tabac.

City of Gangsters est devrait sortir en 2021 mais aucune date officielle n’a encore été fixée.