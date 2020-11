City Girls Appuyez sur Lil Wayne, Quavo et Jack Harlow pour « P * ssy Talk (Remix) »

La version originale de cette chanson présentait Doja Cat, mais City Girls a changé les choses pour le remix en « P * ssy Talk ». La paire d’artistes de Floride sont deux forces majeures des femmes dans le jeu de rap actuel, et leur popularité ne fait qu’augmenter à chaque sortie. « P * ssy Talk » a été présenté dans la dernière version de City Girls Ville sur Lock qui a été partagé plus tôt cette année, et pour le remix, City Girls a pris une banquette arrière en permettant aux gars de reprendre leur hit viral.

Lil Wayne, Quavo et Jack Harlow font tous des apparitions sur « P * ssy Talk (Remix) » alors que Yung Miami retient le refrain. Les gars sont tout aussi explicites que les femmes car ils crachent des barres sur l’anatomie féminine, alors diffusez « P * ssy Talk (Remix) » et dites-nous ce que vous en pensez.

Paroles de citations

[Lil Wayne]

Je peux faire en sorte que cette p * ssy parle correctement

Dites que p * ssy je suis un conseiller, je pourrais le faire tenir une conversation

Je pourrais faire ce chuchotement p * ssy, je pourrais faire ce cri p * ssy

Fais que cette p * ssy parle sh * t et dis que p * ssy, «essuie ta bouche»

Si cette p * ssy ne crache pas alors cette p * ssy cottonmouth