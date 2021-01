Citroën ë-Berlingo Van annoncé pour le second semestre

Citroën a annoncé le lancement du ë-Berlingo Van pour le second semestre de cette année. Disponible en deux longueurs de carrosserie, moteur électrique 100 kW, batterie 50 kWh, il permettra une autonomie électrique allant jusqu’à 275 km.

Citroën a annoncé l’introduction du troisième membre de sa famille de véhicules utilitaires légers pour le second semestre 2021. Après le ë-Jumpy et le e ë-Jumper, la marque française s’apprête à lancer le ë-Berlingo Van avec une autonomie allant jusqu’à 275 kilomètres.

Le fourgon compact électrique français a été développé à partir de la plate-forme eCMP du groupe PSA et sera proposé en deux longueurs de carrosserie, M (4,40 mètres) et XL (4,75 mètres). Le volume de charge utile est identique à la version à combustion, se situant entre 3,3 m3 (M sans cabine allongée) et 3,4 m3 (XL avec cabine allongée).

L’autonomie de la Citroën ë-Berlingo est constituée d’un moteur électrique développant une puissance maximale de 100 kW (136 ch) et un couple de 260 Nm, et une batterie d’une capacité de 50 kWh. Pour éviter de pénaliser l’autonomie, la vitesse maximale est limitée à 130 km / h, quel que soit le mode de conduite activé: Normal (80 kW / 180 Nm), Eco (60 kW / 190 Nm) et Puissance (100 kW / 260 Nm) .

Pour maximiser la plage d’action, la chaîne de transmission récupère l’énergie pendant les phases de freinage et de décélération du véhicule. Pour une régénération optimale de l’énergie idéale, l’utilisateur devra activer le bouton «B» sur la console centrale. La batterie est placée sous les sièges du véhicule et sous le plancher de chargement, elle n’affecte donc pas le volume utile.

La batterie bénéficie d’une garantie de 8 ans ou 160000 km (pour 70% de la capacité de la batterie à la fin du contrat). Un certificat de capacité est délivré après le premier contrôle de la batterie, effectué après 1 an d’utilisation ou 20 000 km et, désormais, à chaque opération de maintenance, tous les 2 ans ou 40 000 km.

Pour la recharge de la batterie, Citroën propose trois options, de la simple prise domestique au chargeur rapide 100 kW, permettant de récupérer de la capacité entre moins de 15 heures et jusqu’à 80% en 30 minutes.

Tout est presque pareil

Extérieurement, la Citroën ë-Berlingo se distingue des versions à combustion uniquement par le monogramme «ë», symbole de l’électrique, attaché à la désignation du modèle sur le hayon arrière gauche, ainsi que par la porte de chargement, située à la place de l’entrée d’alimentation habituelle de carburant.

La cabine a été optimisée pour la facilité d’utilisation, avec un ë-Toggle sur la console centrale, qui permet d’activer les fonctions Park, Rear, Neutral, Drive et Break de la boîte de vitesses, ainsi qu’un sélecteur pour activer les trois modes de conduite : Eco, Normal et Puissance.

L’écran tactile 5 ”du ë-Berlingo Van possède, dans son menu, une rubrique« Energie », qui donne accès aux spécifications électriques du modèle: le flux d’énergie (qui montre le fonctionnement de la chaîne de traction électrique en temps réel , avec le mode de conduite actif, le moteur électrique et le niveau de charge de la batterie de traction), les statistiques de consommation, l’activation de la charge différée ou le préconditionnement thermique.

