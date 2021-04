Citizen Kane perd 100% de ses notes fraîches sur les tomates pourries grâce à une revue vieille de 80 ans

Citoyen Kane n’est plus le film parfait, du moins selon Rotten Tomatoes. Comme le Orson Welles classic est universellement acclamé et largement considéré comme l’un des plus grands films de tous les temps, il a longtemps détenu un score parfait de 100% Certified Fresh sur le site Web de l’agrégateur de critiques. Après que Rotten Tomatoes ait récemment ajouté une critique négative de 80 ans aux 115 critiques positives, le score est depuis tombé à 99%.

Le négatif Citoyen Kane La critique a été écrite pour le Chicago par Mae Tinée, probablement un pseudonyme comme une pièce de théâtre sur le mot «matinée». Le titre de la critique se lit comme suit: « Citoyen Kane Ne parvient pas à impressionner le critique comme le plus grand jamais filmé. »Tinée (si tel est son vrai nom) continue en critiquant le film classique d’une manière que la plupart des autres critiques ne l’ont pas fait.

« C’est intéressant. C’est différent », écrit Tinée. « En fait, c’est assez bizarre pour devenir une pièce de musée. Mais son sacrifice de la simplicité à l’excentricité le prive de distinction et de valeur de divertissement en général. »

Le critique peu impressionné a ajouté: « Citoyen Kane présente une dissection presque clinique d’un égoïste complet. Il court vers des décors gargantuesques et des photographies artistiques – sombres et fantasmagoriques – qui, selon notre Eddie Johnson, sont cependant quelque chose pour les livres. Je n’en sais rien. Je sais seulement que cela donne la chair de poule et que j’ai continué à souhaiter qu’ils laissent entrer un peu de soleil. «

Sorti en 1941, Citoyen Kane a été réalisé, produit et co-écrit par Orson Welles. Mettant en vedette Welles dans un rôle principal, le film mettait également en vedette Joseph Cotten, Dorothy Comingore, Everett Sloane, Ray Collins, George Coulouris, Agnes Moorehead et Paul Stewart. Le film a également reçu beaucoup d’éloges pour sa cinématographie acclamée par Gregg Toland. Il a été nominé pour neuf Oscars, remportant l’Oscar de la meilleure écriture.

Inspiré par la vie et l’héritage de Charles Foster, Citoyen Kane est très connu pour sa scène d’ouverture. Joué par Welles, Charles Foster Kane prononce le mot « Rosebud » avant de laisser tomber une boule de neige et de mourir. La signification du mot n’est révélée qu’à la toute fin du film, mais juste pour le bien de tous ceux qui n’ont pas encore vu le film classique, nous ne révélerons pas exactement ce que c’est ici.

Les cotes de Rotten Tomatoes sont depuis longtemps une source de controverse. Parfois, le score du public diffère considérablement de celui des critiques, et parfois vice versa. Cela avait conduit beaucoup à croire que le site ne devrait pas nécessairement être invoqué pour évaluer le consensus critique d’une version particulière. Pourtant, compte tenu Citoyen Kane comme l’un des plus grands de tous les temps semblait être une opinion universelle, et jusqu’à présent, la plupart d’entre nous n’ont jamais vu une critique négative pour le film légendaire.

Faire perdre au classique son score 100% frais, on ne sait pas quand la critique a été ajoutée au catalogue Rotten Tomatoes, mais cela s’est produit entre le 25 février et le 15 avril de cette année. Cet ajout étrange a été remarqué récemment sur Twitter, et la publication a rapidement commencé à attirer l’attention en ligne. C’est @Caulimovirus sur Twitter qui a publié le tweet original. Pour consulter tous les avis sur Citoyen Kane, vous pouvez visiter Rotten Tomatoes.

Sujets: Citizen Kane