Depuis plus de huit décennies, des générations d’universitaires, de cinéastes et de cinéphiles en général se sont formées avec l’idée que «Citizen Kane», les débuts du légendaire réalisateur Orson Welles, est considéré à ce jour comme rien de moins que «le meilleur film de l’histoire du cinéma jusqu’à présent ».

Le film produit, réalisé et mettant en vedette Welles à partir d’un scénario de Herman J.Mankiewicz présentait au public en 1941 l’histoire de Charles Foster Kane, un magnat de la presse américain mort en isolement dans son château ostentatoire fait l’objet d’une enquête pour en découvrir le sens du dernier mot qu’il a prononcé avant de mourir.

Le travail de Welles est étudié à ce jour en raison de la parfaite exécution de ses performances, des enjeux moraux et existentiels abordés dans son scénario, de la composition de ses plans, du travail expérimental dans le maniement de la caméra et d’une structure de « flashbacks » rare selon les normes de l’époque.

Pour beaucoup, il serait fou de remettre en question l’héritage de «Citizen Kane» dans l’histoire du cinéma, l’émergence récente d’une ancienne critique du film lui a fait perdre sa parfaite certification sur le célèbre site critique «Rotten Tomatoes». Tout remonte à six mois plus tôt, lorsque le site a révélé ses archives personnelles de conservation de critiques de films et d’analyse d’anciennes productions réalisées lors de leurs premières.

Le « Citizen Kane » d’Orson Welles a perdu la note parfaite sur Rotten Tomatoes après que la plate-forme ait ajouté un avis négatif en 1941.

Le 7 mai 1941, la critique de cinéma Frances Peck (sous le pseudonyme Mae Tinee (un jeu de mots sur «matinée») a écrit une critique pour le Chicago Tribune intitulée «Citizen Kane échoue à impressionner les critiques comme le plus grand film jamais tourné», qui vient d’être publiée quelques jours après sa première mondiale.

« Vous avez beaucoup entendu parler de ce film et je vois les gros titres que certains experts considèrent comme le » plus grand film jamais réalisé « . Je ne pense pas », a souligné Peck dans sa critique. «C’est intéressant, c’est différent. En fait, il est assez étrange de devenir une pièce de musée. Mais son sacrifice de la simplicité à l’excentricité nuit à la valeur et à la distinction générales du divertissement. »

Une représentation de Frances Peck dans le Women Film Pioneers Project décrit son style comme « une écriture agile et idiomatique qui pourrait être controversée » et que même la Chicago Theatre Owners Association a organisé une protestation ouverte contre le « traitement frivole des films. Dans leurs critiques ».

Même si « Citizen Kane » conserve toujours sa note « fraîche » de 99%, il est curieux de voir comment la critique de Peck, qui a également été signalé à son époque comme quelqu’un ayant « une connaissance étroite du cinéma », fait à nouveau des ravages dans l’œuvre. de Welles.