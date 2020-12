« Citizen Kane »: ce que vous devez savoir sur le meilleur film de tous les temps

Désavoué par beaucoup au moment de sa première (et contre toute attente, je reçois neuf nominations pour le oscar, dont il a remporté « Meilleur scénario »), « Citoyen Kane est considéré par un grand nombre d’universitaires et de critiques comme le meilleur film de l’histoire du cinéma, placé seulement à égalité avec « vertige » de Alfred Hitchcock.

Depuis 1984, il ferait officiellement partie de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis d’Amérique pour sa conservation car il a été catalogué comme « culturellement, historiquement ou esthétiquement important », de nombreuses raisons pour ne pas aborder ce classique sorti en 1941.

« Mank», La nouvelle bande qui David Fincher créé exclusivement pour Netflix, présente un regard intime sur le véritable processus de gestation du scénario du film, il faut donc s’attendre à ce qu’il suscite chez de nombreux téléspectateurs un regain d’intérêt pour la critique du film de Puits. Ensuite, nous présentons quelques informations à connaître sur cette production.

Orson Welles, un jeune talent

À 23 ans, Welles aurait provoqué une énorme agitation à la radio qui provoquerait la panique et le chaos à travers Nouveau pull, après avoir joué une version radio de « La guerre des mondes » de HG Wells.

Le réalisme de la production amènerait les gens à croire vraiment qu’une invasion extraterrestre se produisait, donnant à cet épisode une portée mondialement connue. Cela conduirait à Photos de RKO l’engage en 1939 pour faire un film, ce qui laisse une totale liberté au projet.

Tentatives de détruire le film

Le ruban est directement inspiré de la figure de William Randolph Hearst, l’un des grands bosses de la presse américaine. Lorsqu’il a appris qu’un film avait été fait sur sa vie (ou du moins un peu dedans), il a mis tout en son pouvoir pour le détruire.

Les médias ont rapidement commencé à attaquer le film, avec Welles Oui RKO recevoir de fortes lettres de menace. Nicholas Sheck, attaché de presse de MGM, offrirait même de pardonner les pertes de RKO eAu cas où ils auraient décidé de détruire le film.

Valorisation en France

Le prestige que le film a actuellement n’a pas été immédiat. Ce serait en 1946, lors de sa première en France, que l’amélioration du film commencerait. « Cahiers du Cinéma», Publication légendaire de critiques cinématographiques, ainsi que de critiques (et plus tard de cinéastes) tels que Truffaut ou GoddardIls seraient chargés d’élever leur statut.

Ce n’est qu’à partir de ce moment que la presse américaine a commencé à louer ouvertement le film, bien que depuis lors puits indiquerait L’Europe  comme cadre idéal pour financer vos projets.

La controverse dans la revendication de Mankiewicz

Le new yorker publié en 1971 un article intitulé « Élever Kane»Dans lequel l’écrivain et journaliste Pauline Kael émet une critique sévère contre puits, le qualifiant de profiteur et cherchant à défendre la figure de Herman J. Mankiewicz comme le véritable auteur du film. Welles menacer de vous poursuivre en justice pour diffamation.

Au moment de sa publication, l’article trouverait un grand nombre de détracteurs parmi les critiques et les universitaires en raison de la mauvaise réputation de Mankiewicz et son sérieux problème d’ajouts, générant une discussion qui se poursuit à ce jour sur la gestion de la bande.