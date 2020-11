Cities: Skylines compare ses versions Xbox Series X et Xbox One dans une nouvelle vidéo

Le titre de Colossal Order et Paradox Interactive est l’un des nombreux confirmés pour élargir le catalogue de la prochaine console Microsoft

Au cours des cinq dernières années, Villes: Skylines Il s’est imposé comme l’un des titres de stratégie les plus prolifiques du marché. De la main de Paradox Interactive, l’une des références indéniables du genre depuis quelques décennies, Ordre colossal a su façonner une proposition extrêmement profonde et variée, en comptant sur d’innombrables extensions et, progressivement, une présence sur les principales plateformes du marché. Dans ce dernier sens, le jeu vidéo atteindra également les prochaines consoles de Microsoft, Pour ce que maintenant nous avons l’opportunité de voir à quoi ressemble sa nouvelle version.

Plus précisément, l’entreprise a partagé une vidéo où nous sommes autorisés à apprécier les différences entre la variante Xbox One et la prochaine édition Xbox Series X. Selon ce qui est établi dans le métrage, les écrans de chargement seront trois fois plus rapides, tandis que le chargement du niveau de détail sera également plus rapide et les performances du cadres il sera plus stable lors d’éventualités accrocheuses telles que la chute d’une météorite, l’incendie d’un immeuble ou le trafic simple et plat de véhicules dans toute la ville.

Villes: Skylines, rappelez-vous, il est disponible pour PC, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch. En revanche, pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur votre proposition, voici ses caractéristiques les plus marquantes:

Simulation multi-niveaux

Il est facile de commencer à construire votre ville à partir de zéro, mais maîtriser ce n’est pas une mince affaire. Jouez au maire de votre ville et faites face à des exigences vitales d’équilibre, telles que l’éducation, l’eau, l’électricité, la police, la caserne de pompiers, le système de santé et bien plus encore, le tout dans le véritable système économique de ta ville. Les citoyens de votre ville réagissent rapidement et sérieusement, avec une grande authenticité, à une grande variété de scénarios de jeu.

Gérez le trafic local

La vaste expérience de Colossal Orders pendant le développement de la série Cities in Motion a été pleinement utilisée dans un cadre entièrement développé et détaillé.

Appliquer les lois aux districts

Cela va plus loin qu’un simple administrateur du conseil municipal. En désignant un quartier dans une partie spécifique de votre ville, des politiques s’appliqueront et vous accéderez au poste de maire de votre propre ville.

Utilisez le cycle jour et nuit

La ville change pendant les heures de la journée et affecte l’emploi du temps des citoyens. La nuit, la circulation est visiblement plus lente et certaines zones zonées ne sont pas totalement efficaces. Dans cette extension, vous devez gérer et contrôler les différents aspects du cycle jour et nuit.

Prise en charge étendue du modding

Développer ou améliorer les cartes et structures existantes. Ensuite, vous pouvez les importer dans le jeu, les partager et télécharger les propositions d’autres créateurs dans Steam Workshop.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂