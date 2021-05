Citations les plus populaires de Jujutsu Kaisen à vivre!

« Je suis trop tard. Elle est devant moi, mais pourtant… Est-ce que je peux le faire? Je dois essayer »

« J’ai compris! Je ne laisserai pas Sukuna sortir de mon corps »

«Grand-père est mort la tête haute. Ma mort de cette façon n’est pas acceptable! »

«J’aime les filles comme Jennifer Lawrence. Ravi de vous rencontrer »

Megumi Fushiguro

megumi fushiguro. c’est ça. c’est le tweet. pic.twitter.com/xsDdVRE0pA – fushiguro quotidien (@dailyfushiguro) 19 mars 2021

Megumi Fushiguro est un autre étudiant de Jujutsu Tech, il est l’un des principaux protagonistes de la série. Megumi est la première personne à remarquer et à trouver Yuji, ce qui l’amène à rejoindre la technologie du jujutsu plus tard. Il est froid et charmant, ce qui est le genre de personnage du deuxième rôle principal d’un Shonen Anime. Il est un disciple de Gojo Satoru qui est le sorcier le plus puissant du monde.

« Je n’ai pas dit de revenir pour ça, j’ai dit de le laisser derrière »

« Je n’ai aucune intention de risquer ma propre vie pour sauver quelqu’un que je n’avais pas l’intention de sauver en premier lieu »

« Il ne s’agit pas de savoir si je peux, je dois le faire »

« Nos positions sont inversées maintenant »

« Qu’allez-vous faire quand quelqu’un que vous avez sauvé tue quelqu’un d’autre à l’avenir? »

Inumaki Toge

Inumaki Toge est une deuxième année chez Jujutsu Tech à Tokyo. Il est né avec le sceau le plus puissant de la famille Inumaki, qui s’appelle le sceau «Serpent et Crocs». La malédiction fonctionne chaque fois que Toge dit un mot, alors il ferme sa veste jusqu’à sa bouche et a un vocabulaire très limité…. je veux dire très limité. Tout le monde chez Jujutsu Tech a peur de sa technique.

« Thon Saumon »

«Shake Shake Sushi»

Flocons de bonite »

«Flocons de poisson»

«Ne bougez pas!»

« Dormir »

Je vous ai prévenu que c’est très limité.

Gojo Satoru

Gojo Sensei connu sous le nom de Gojo Satoru est le professeur d’Itadori Yuji, Megumi et Nobara. Il est le personnage le plus fort de Jujutsu World, et il aime s’en vanter. Gojo est devenu instantanément un favori des fans à cause de ses regards et yeux divins qui noyeraient tout un continent. L’expansion du domaine de Gojo Infinite Void semble imbattable et il est très probablement intouchable. L’un des plus grands designs de personnages des temps modernes et certainement plus qu’une simple arnaque de Kakashi. Il a certainement l’une des citations de jujutsu kaisen les plus populaires à vivre.

« Rechercher quelqu’un à blâmer est juste une douleur »

« Tout ira bien. Je suis le plus fort qui soit après tout »

«Tout ce que je ressens maintenant est la douceur de ce monde»

«Partout dans les cieux et sur la terre, je suis seul l’honoré»

«J’ai toujours été un gars sympa qui prend soin de mes élèves»

«Peut-être que je devrais simplement tuer tous les supérieurs»

Wasuke Itadori

Wasuke Itadori est le grand-père de Yuji qui s’est littéralement occupé de lui depuis qu’il était enfant. Yuji perd le wasuke au tout début de la série. Wasuke demande à Yuji de faire la promesse qu’il aidera les gens quoi qu’il arrive pour qu’il ne meure pas seul dans un hôpital comme lui. Wasuke Itadori avait un temps d’écran limité, mais il nous a sûrement donné des citations étonnantes en jujutsu kaisen.

« Vous devriez utiliser votre force pour aider les autres »

«Aidez-les simplement, faites-le. De cette façon, quand tu mourras, tu ne seras pas seul »

« Yuji tu es un enfant fort »

« Il n’est pas nécessaire que ce soit tout le monde, aidez simplement les gens autour de vous, autant que vous le pouvez »

Ryomen Sukuna

Ryomen Sukuna est le Drak Shaman, le «roi des malédictions» qu’il sert à l’intérieur du corps du protagoniste Itadori Yuji. Il existe dans le monde Jujutsu parce que Yuji a mangé l’un de ses doigts qui a ses pouvoirs de malédiction et est devenu un vaisseau de Sukuna. Quand Sukuna parle, vous écoutez, le roi des malédictions a sûrement l’une des meilleures citations de Jujutsu kaisen.

« Connais ta place imbécile »

«Soyez fier, vous êtes fort»

« Ne cherchez pas sans autorisation »

«Je te tuerai sans raison particulière»

« Je tuerai ce morveux avant que l’esprit maudit puisse »

« Encore assez irritant, je n’ai pas le contrôle de ce corps »

« Même si les parties de moi à l’intérieur de vous meurent, il y a dix-huit autres fragments de mon âme »

J’espère que vous avez aimé lire ces citations incroyables de personnages aussi intéressants, si vous n’avez pas encore regardé jujutsu kaisen, vous devriez déjà commencer! Il est disponible pour l’instant sur Crunchyroll.