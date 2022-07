Citations de Joe Rogan sur la parentalité et les conseils pour élever des enfants

Joe Rogan a une carrière très réussie et célèbre dans son podcast, The Joe Rogan Experience, mais en dehors de sa vie professionnelle, l’homme de 54 ans a une femme et trois filles, qu’il aime beaucoup.

Sur son podcast, il a expliqué comment il avait grandi dans un foyer violent avec un père « effrayant » et a parlé des choses sur lesquelles il pense que les parents devraient se concentrer lorsqu’il s’agit d’élever leurs propres enfants.

Voici 9 règles que Joe Rogan pense que tous les parents devraient suivre.

1. Ses enfants sont autorisés à le frapper aussi fort qu’ils le peuvent.

Avant de devenir commentateur de l’UFC et animateur de podcast, Rogan était un champion de taekwondo.

« Je suis passé d’un enfant terrifié par les conflits à un champion d’arts martiaux », a déclaré Rogan à Cigar Aficionado. « La raison pour laquelle je suis devenu champion d’arts martiaux, c’est que j’étais constamment harcelé. J’étais comme, je n’aime pas ça. Alors je vais devenir ce qui me terrifie.

Il partage cette sagesse avec ses enfants, s’assurant qu’ils apprennent à se battre et leur enseigne les arts martiaux.

« Mes enfants sont autorisés à me frapper aussi fort qu’ils le peuvent », a déclaré Rogan. « Je leur enseigne – ils suivent des cours d’arts martiaux – mais je leur enseigne … Ça fait mal. »

2. Les hommes ne devraient pas prendre de congé de paternité.

En octobre 2021, Rogan parlait à la comédienne Bridget Phetasy lorsque le sujet de Pete Buttigieg prenant un congé de paternité a été abordé.

Le politicien avait récemment eu deux jumeaux avec son mari, Chasten, et avait décidé de partir en congé de paternité afin de s’occuper des nouveau-nés.

« Ce n’est pas censé être pour la personne qui a accouché ? » Rogan a demandé avant de dire que l’idée que « les parents devraient bénéficier d’un congé de maternité et de paternité en même temps est un peu bizarre ».

Rogan ne pense pas que le congé de paternité soit nécessaire, malgré la difficulté d’élever des enfants tout en gérant une carrière à temps plein et le nombre de parents qui pourraient bénéficier de la liberté de faire une pause dans leur carrière pour élever leurs enfants.

3. Les deux parents ne devraient pas avoir une carrière à temps plein.

Dans le même temps, cependant, Rogan estime que les deux parents d’enfants ne devraient pas travailler en même temps.

« Les gens pensent qu’ils peuvent avoir un enfant et avoir aussi une carrière », a-t-il déclaré lors de son podcast. « Et tout le monde a une carrière. La maman a une carrière, le papa a une carrière, tout le monde a une carrière. Et quand regardes-tu le gamin ? Qui surveille le gamin ?

Rogan pense que si les deux parents mènent une carrière à temps plein, l’enfant n’aura personne pour les surveiller ou s’occuper d’eux.

Bien sûr, de nombreux parents qui travaillent n’ont pas le luxe de pouvoir se permettre d’être des parents au foyer. De même, les personnes vivant dans des familles monoparentales savent qu’il n’y a parfois pas d’autre choix que de confier les enfants à la garde d’enfants lorsque les parents essaient de subvenir aux besoins de la famille.

4. Vous devez être vulnérable avec vos enfants.

Au cours de son épisode de podcast avec Theo Von, Rogan parle de son expérience en tant que parent et des choses qui l’ont rendu nerveux au départ.

« [I was] nerveux d’être vulnérable, nerveux d’aimer autant quelque chose, nerveux d’avoir ce genre de responsabilité, nerveux à propos de toutes ces choses, tu sais ? » dit Rogan. « Ça te change. »

Il poursuit en parlant du genre de personne que vous êtes avant de devenir parent qui devrait évoluer lorsque vous le devenez – vous devriez être meilleur.

Non seulement cela, mais devenir parent signifie que vous vous exposez à la possibilité de gâcher l’enfant ou de lui faire du mal – vous devez être préparé à tout cela.

5. Vous ne devriez pas boire en essayant d’être le parent de votre enfant.

Au cours d’un épisode de l’expérience Joe Rogan, Rogan raconte à Al Madrigal l’histoire d’une fois où il est allé à une fête et il y avait un petit enfant qui frappait les gens (adultes et enfants) et les traitait de perdants pendant que le père était en train de boire avec le mère.

« Eh bien, ils vont à des fêtes et ils boivent et ils laissent les enfants dehors », dit-il. «Ces parents en particulier, ils ne regardent jamais l’enfant. C’est, comme, ce pour quoi ils sont célèbres, apparemment, dans leur groupe.

Il poursuit en expliquant qu’ils ne voulaient probablement même pas être parents, et comment le père s’est excusé auprès de lui par la suite et n’a montré aucun signe de changement dans la façon dont il élève l’enfant, évoquant à nouveau le fait qu’il pourrait boire comme une évasion de tout cela.

« Qui sait pourquoi ? Tu sais, boire parce qu’il n’aime pas être marié. Boire parce qu’il n’aime pas être papa. Boire parce qu’il n’aime pas être sobre, qui sait ? il dit. « Mais à ce moment-là … la pure ignorance, l’incompétence et l’irresponsabilité étaient si exaspérantes. »

6. Ne soyez pas seulement les parents de vos enfants, soyez leurs amis.

Dans la même interview, Rogan explique la façon dont il traite ses enfants et les traite d’égal à égal.

« Je les regarde, je leur parle, je communique avec eux », a-t-il déclaré. « Je n’ai pas eu une bonne enfance, donc pour moi, c’est important d’être un bon père et de passer le plus de temps possible à communiquer avec eux. »

Il veut être présent dans la vie de ses enfants et veut être là pour eux à chaque étape puisque son père n’a pas pu lui offrir la même chose.

« Les traiter comme si je n’étais pas seulement leur père, mais aussi leur ami et je me soucie d’eux », a-t-il déclaré.

7. Ne donnez pas de sodas et de sucreries aux jeunes enfants.

« J’ai un ami qui n’arrête pas de nourrir son enfant avec du sucre », poursuit-il dans sa conversation avec Madrigal. « Ce gamin ne mange que du sucre toute la journée. »

Madrigal a expliqué à quel point c’est un problème lorsque tous les parents cèdent aux exigences de leur enfant et les laissent manger ce qu’ils veulent.

« ‘Il ne mange pas, il ne mange pas’, dis-je ‘Qu’est-ce que tu veux dire par il ne mange pas ? Il mange toujours des cookies’ », raconte Rogan la conversation avec son ami.

« ‘Il ne veut pas manger sa nourriture, je dois lui donner quelque chose’, je dis ‘Non mec. Tu dois lui dire « tu ne peux pas manger les cookies. Vous avez de la nourriture, vous avez de la vraie nourriture.

Il raconte comment, lorsqu’il se rend chez son ami, il voit toujours l’enfant de six ans avec une root beer ou une pleine canette de coca, et souligne qu’il est important de nourrir les enfants avec de la vraie nourriture et de ne pas leur donner de sucre et de sucreries. .

8. Ne laissez pas l’électronique surveiller vos enfants.

Madrigal raconte à Rogan une histoire à propos d’un moment où il était dans un avion et il a remarqué que les parents de trois enfants dans l’avion étaient assis en première classe tandis que les enfants étaient assis en classe économique.

« Ils ont donné à chacun d’eux des iPads », poursuit-il, tirant un « Oh mon Dieu » de Rogan.

Il dit que le plus âgé a soit six ou huit ans, puis quatre et trois.

« C’est un nouveau monde cependant », déclare Rogan. « Ce monde de baby-sitters électroniques et un monde de mettre les enfants en entraîneur et vous entrez en première classe comme si vous ignoriez les enfants. »

Il revient à l’idée que ce sont les parents de carrière qui n’ont pas le temps ou l’envie d’élever leurs enfants, « Et les enfants sont juste ‘Qu’est-ce que je fais ? Qui m’élève ?’ »

9. Vous aurez un amour inconditionnel pour vos enfants.

Au cours d’un épisode où Rogan parle à Duncan Trussell, Trussell annonce qu’il a un bébé en route et parle de son expérience d’être autour et debout à côté d’une femme qui a un bébé qui grandit en elle – comment c’est une expérience si transformatrice.

« C’est l’amour », explique Rogan. « C’est le vrai amour et c’est l’amour où tu sais que tu vas pouvoir aimer tes enfants inconditionnellement, d’une manière très étrange, qu’on a vraiment du mal [doing] avec d’autres personnes. »

Il poursuit en expliquant que votre enfant non adopté fait littéralement partie de votre ADN, il vient de vous et de votre partenaire et a été formé à l’intérieur de l’un de vos utérus.

« C’est une chose psychédélique », décrit-il le processus, expliquant que le lien que vous entretenez avec votre enfant à cause de cela est incontournable et magnifique et vous donne une nouvelle appréciation de toute vie.

Bien que de nombreux points de vue de Rogan soient souvent considérés comme controversés, il semble qu’il ait une compréhension compatissante de ce que signifie être parent et comment aimer ses enfants.

Isaac Serna-Diez est un rédacteur en chef adjoint qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Depuis qu’il est diplômé de l’Université Rutgers, il passe la plupart de son temps libre à jouer ou à jouer au Quadball. Suivez ses coups de gueule sur l’actualité sur son Twitter.