Citadelle : combien d’épisodes de la nouvelle série Prime Video avec Richard Madden et Priyanka Chopra auront

Première vidéo

Prime Video premières Citadelle le 28 avril prochain et c’est déjà l’une des productions les plus attendues. Combien d’épisodes aura la nouvelle série avec Richard Madden et Priyanka Chopra ?

© Prime VidéoPriyanka Chopra et Richard Madden

Prime Video a trouvé un moyen, petit à petit, de captiver ses téléspectateurs avec les différentes premières. Après la fureur de les anneaux de pouvoiren 2023, il a remporté un grand succès avec le lancement de Le consultant. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, pour le reste de l’année, il prépare de grandes productions, parmi lesquelles Citadelle.

Citadelle C’est une bande de pompage d’adrénaline avec une épice spéciale : ce thriller épique est produit par AGBO des Russo Brothers. Cette histoire est une combinaison d’action et d’espionnage mettant en vedette Richard Madden et Priyanka Chopra Jonas, avec Stanley Tucci et Lesley Manville.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel de Citadelle Remarques: Il y a huit ans, la Citadelle tombait. L’agence d’espionnage mondiale indépendante – chargée de maintenir la sécurité et le bien-être de tous – a été détruite par des agents de Manticore, un puissant syndicat qui manipule le monde depuis l’ombre. Avec la chute de la Citadelle, les souvenirs des agents d’élite Mason Kane (Richard Madden) et Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) ont été effacés alors qu’ils s’enfuyaient de justesse.

Continuez ensuite : Depuis lors, ils sont restés cachés, construisant de nouvelles vies sous de nouvelles identités, mais ignorant leur passé. Jusqu’à une nuit, lorsque Mason est retrouvé par son ancien collègue de la Citadelle Bernard Orlick (Stanley Tucci), qui a désespérément besoin de son aide pour empêcher Manticore d’établir un nouvel ordre mondial. Mason recherche son ancienne partenaire, Nadia, et les deux espions se lancent dans une mission qui les emmènera à travers le monde dans le but d’arrêter Manticore, tout en se débattant avec une relation fondée sur des secrets, des mensonges et un amour dangereux mais incassable.

Combien d’épisodes aura Citadel ?

Cette histoire, que les fans ont déjà adorée après la diffusion de ses premières images officielles, À venir sur Prime Video le 28 avril. Bien sûr, il ne le fera pas dans son intégralité, mais plutôt ce même jour, il ne partagera que deux épisodes. Par conséquent, une fois de plus, la plateforme opte pour la sortie d’une série de manière sporadique.

Même ainsi, il convient de noter que le reste des chapitres sera publié, mais ils le feront un jour par semaine. À partir du vendredi 5 mai, le troisième épisode arrivera, puis les autres jusqu’à la fin le 26 mai. Cela indique que la fiction aura un total de huit chapitres..

