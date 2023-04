Citadel : en plus de Priyanka Chopra et Richard Madden qui jouent dans la nouvelle série Prime Video

Première vidéo

On vous dit qui accompagne Priyanka Chopra et Richard Madden dans ce thriller de science-fiction réalisé par les frères Russo pour Prime Video.

© IMDbCitadelle

Citadelle raconte l’histoire d’une agence d’espionnage mondiale indépendante, chargée de protéger tout le monde, qui a été détruite par des agents de Manticore, un puissant syndicat qui manipule le monde depuis l’ombre. Les agents d’élite Mason Kane et Nadia Sinh ont à peine réussi à échapper à l’attaque avec leurs souvenirs effacés. Depuis lors, ils se sont cachés pour construire de nouvelles vies sans se rendre compte de leur passé.

Lorsque Mason est retrouvé par son ancien collègue de CitadelleAyant désespérément besoin de son aide pour empêcher Manticore d’établir un nouvel ordre mondial, Bernard Orlick recherche son ex-partenaire, Nadia, et les deux espions se lancent dans une mission qui les emmène à travers le monde dans le but d’arrêter Manticore. Manticore. C’est l’histoire du spectacle mettant en vedettePriyanka Chopra et Richard Madden dans Première vidéo qui est libéré 28 avril.

+Le casting de Citadelle

.4. Roland Moller est Anders Silje et Davik Silje

C’est un acteur d’origine danoise âgé de 50 ans qui a commencé à travailler dans l’industrie en 2010. Ses crédits sur grand écran incluent R, A Hijacking, Darkland, Atomic Blonde, Skyscraper, Valhalla, Riders of Justice, Blood Red Sky, The North Water et Médiéval. En 2015, il a participé au drame de guerre terre à moi ce qui signifiait son premier rôle principal.

.3. Ashley Cummings est Abby Conroy

Ashley a 30 ans et est née en Arabie Saoudite. Elle est devenue connue pour son rôle de Robyn Mathers dans demainwquand la guerre a commencé. Au sein de sa filmographie, ses rôles de Dorothy Williams dans Les mystères du meurtre de Miss FisherDebbie Vickers dans Le blues de la puberté et Vic McQueen dans NOS4A2. Elle a de l’expérience dans le cinéma et la télévision et est active dans l’industrie cinématographique hollywoodienne depuis 2007.

.2. Lesley Manville est Dahlia Archer

C’est une artiste britannique de 67 ans avec une vaste expérience dans le cinéma, la télévision et le théâtre. Certains des films auxquels il a participé sont Danse avec un étranger, un chant de Noël, maléfique, maléfique : maîtresse du mal, laissez-le partir et Mme Harris va à Parisainsi que des séries télévisées emmerdale, Cranford, Fleming: L’homme qui serait Bond, Rivière et maman.

.1. Stanley Tucci est Bernard Orlick

Il est actif dans l’industrie cinématographique hollywoodienne depuis 1985 lorsqu’il a participé à L’honneur de Prizzi. Il a remporté 5 Emmy Awards, deux Golden Globes et est l’un des nominés aux Oscars. Sa filmographie comprend des titres tels que Le Diable s’habille en Prada, Burlesque, Easy A, Captain America : le premier vengeur, la franchise Hunger Games, Pleins feux, Supernova et valeur. Un nom de poids !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?