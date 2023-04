Citadel : Des acteurs Marvel apparaissent-ils dans la série Russo Brothers ?

Première vidéo

La série suit une agence d’espionnage indépendante et ses membres.

©IMDBLa série met en vedette Priyanka Chopra

Il est sur le point de sortir Citadellel’une des séries les plus attendues de Première vidéoqui a pour protagoniste Priyanka Chopra et, en cas de doute quant à savoir s’il existe un acteur dans l’univers merveilleici nous vous disons.

Citadelle C’est un drame d’espionnage, il est donc logique de penser qu’il y aura un acteur ou une actrice qui a travaillé avec Marvel. L’histoire suit une agence d’espionnage mondiale, dans laquelle, huit ans après sa chute, deux agents se retrouvent pour sauver à nouveau le monde.

synopsis officiel de Citadelle: »Avec la chute de la Citadelle, les souvenirs des agents d’élite Mason Kane et Nadia Sinh ont été effacés car ils ont à peine échappé à leur vie. Depuis lors, ils sont restés cachés, construisant de nouvelles vies sous de nouvelles identités, mais ignorant leur passé.« , avance le synopsis.

+ Y a-t-il quelqu’un de Marvel dans Citadel, de Prime Video ?

La réponse est oui et en fait ils sont deux personnes. Il s’agit de Richard Madden et Stanley Tucci. En fait, il n’y a pas grand-chose dans lequel Richard a joué Éternelsavec Salma Hayek et tandis que Tucci a été dans des productions telles que le diable s’habille en Pradaa également travaillé sur Que ce passerait-il si? ongle Série animée Marvel Studios dans lequel il a prêté sa voix au personnage du Dr Erskine.

Lors de sa première Citadelle? La série, qui diffusera des épisodes tous les vendredis jusqu’à la fin du 26 mai, sera diffusée ce 28 avril. La production exécutive est confiée à AGBO, le producteur des frères Russo.

En plus de Richard Madden et Priyanka Chopra, la série comprend la participation de Stanley Tucci et Lesley Manville. Citadel sera présenté en première dans plus de 240 pays et territoires à travers le monde.

