Ciri dans Tekken 7? Au printemps, nous aurons un nouveau combattant

« Elle n’a pas peur de se battre pour son peuple. » Le prochain personnage à arriver dans Tekken 7 est une femme, et les gens spéculent sur un Ciri moderne.

Beaucoup de mystère. Trop. Quand je pensais que nous n’aurions pas plus de contenu pour Tekken 7, Bandai Namco va et montre un teaser du prochain combattant qui arrivera dans sa saga mythique de « Coups ». On en voit peu dans la vidéo, mais on peut deviner qu’ils ne sont ni Kazuma Kiryu de Yakuza ni Tifa Lockhart de Final Fantasy VII.

Les hypothèses folles du peuple

Vous pouvez déjà voir dans la bande-annonce à quel point ils montrent peu de choses. Juste une femme qui semble travailler pour le Premier ministre polonais. Mais même si ce n’est que quelques secondes de vidéo, les gens sont plus sur la tête que le melon. C’est pourquoi il y a ceux qui croient que c’est Ciri, un personnage de The Witcher.

Ce ne serait pas la première fois qu’un personnage de The Witcher était invité à un jeu Bandai Namco. Geralt de Rivia lui-même est présent dans SoulCalibur VI. Mais … pourquoi les gens pensent-ils que c’est à propos de Ciri? Il y a plusieurs détails. Si nous regardons à quel point il semble peu de son apparence, nous pouvons voir qu’il a les cheveux blancs et ce qui semble être une cicatrice sur sa joue gauche. Un autre détail est qu’il travaille pour le Premier ministre polonais. Ici, les «pailles mentales» sont allées plus loin.

Pour ceux qui ne le savent pas, la saga Geralt de Rivia (je veux dire les livres) est de l’écrivain polonais Andrzej Sapkowski. Nous ne pouvons pas non plus oublier que la saga The Witcher, les trois jeux vidéo du sorceleur, sont de CD Projeckt, un studio de développement polonais.