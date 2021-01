Circuit Party fermé par la police après la présence de milliers d’hommes sans masque

La fête du circuit a réuni 2 000 hommes torse nu et sans masque. (G1)

Une fête de circuit à Rio de Janeiro, au Brésil, a été fermée par la police et les pompiers après la présence de milliers d’hommes sans masque alors que les cas de COVID dans la ville montaient en flèche.

La fête du circuit gay Festa Revolution a eu lieu mardi 29 décembre au Faro Beach Club, dans le quartier de Leblon, le même jour où les décès par coronavirus à Rio de Janeiro ont atteint à eux seuls plus de 14600.

Environ 2000 personnes étaient entassées sur la piste de danse et faisaient la fête sans masque lorsque la police a fait irruption pour arrêter l’événement, après avoir reçu des plaintes selon lesquelles l’événement violait les règles du COVID-19.

Selon GloboNews, les organisateurs, Revolution Party, avaient déclaré que tous les protocoles de sécurité contre les coronavirus seraient suivis lorsqu’ils annonceraient l’événement, mais aucun des participants ne portait de masque.

Certains membres de la communauté LGBT + ont été choqués par l’événement, l’un d’eux partageant une vidéo des milliers de fêtards sur Twitter et écrivant: «Mon Dieu! Regardez le Coronafest qui se passe EN CE MOMENT à Rio!

«Révolution par Rosane Amaral [the promoter]. Personne ne fera rien?

🆘 MEUDEUS! Olha a CoronaFest q está rolando NESSE INSTANTE no Rio !!! Revolution da Rosane Amaral. CARALEO, NINGUÉM VAI FAZER NADAAAAAAA ???? pic.twitter.com/nXobtd7cyp – RFA (@rafaelaugustto_) 30 décembre 2020

Selon Diario do Rio, La mairie de Rio a déclaré que l’événement n’avait pas été autorisé et qu’il avait enfreint trois règles; il n’avait pas de licence de santé, la distanciation sociale n’a pas été mise en œuvre et les masques n’ont pas été utilisés.

Une autre fête non autorisée au même endroit a dû être fermée en novembre, et le Faro Beach Club pourrait maintenant perdre sa licence et fermer, et devoir payer des amendes.

Vox Le journaliste Alex Abad-Santos a partagé une vidéo de la fermeture du parti et a écrit: «Pas la police qui ferme la fête du circuit de Rio.»

«Pour mémoire, j’adore danser avec des homos torse nu», a-t-il ajouté. «J’ai hâte de passer du temps avec tout le monde à la grande soirée dansante homosexuelle lorsque nous serons tous vaccinés en 2021.»

pour la petite histoire j’adore danser avec des homos torse nu. J’ai hâte de passer du temps avec tout le monde à la grande soirée dansante homosexuelle quand nous serons tous vaccinés en 2021 🥰 – alex (@alex_abads) 30 décembre 2020

Le Parti de la révolution, cependant, a insisté sur le fait qu’il n’avait rien fait de mal. Écrivant sur Instagram, les organisateurs de la fête du circuit ont insisté: «Le Faro Beach Club a toutes les licences imposées par les organismes responsables pour fonctionner de manière LÉGALE.

«Il est absurde de remettre en question la légalité de la maison sans preuves tangibles. L’événement a suivi les protocoles sanitaires requis tels que la mesure de la température et la disponibilité du désinfectant pour les mains.

«Notre service juridique s’occupe de toutes les informations basées sur des erreurs et qui ne correspondent pas à la vérité.»