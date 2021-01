Cinquante pour cent des personnes âgées souffrent de maladies chroniques, 40 pour cent sont handicapées: rapport LASI Wave 1

Press Trust of France07 janv.2021 11:25:33 IST

Environ 55% des personnes de plus de 60 ans souffrent d’une maladie chronique, selon la vague, l’une des études longitudinales sur le vieillissement en France (LASI) publiée mercredi. Selon le rapport, environ 40% ont une forme de handicap et 20% souffrent de problèmes de santé mentale. En outre, 27 pour cent de ce groupe de population, ce qui correspond à environ 35 millions de personnes, ont des multi-morbidités. L’enquête de terrain LASI Wave 1, qui a été menée dans 35 États et territoires de l’Union d’avril 2017 à décembre 2018, a été publiée par le ministre de la Santé de l’Union, Harsh Vardhan, pratiquement mercredi.

Vardhan a déclaré que dans le rapport de recensement de 2011, les personnes de plus de 60 ans représentaient 8,6% de la population indienne, soit 103 millions de personnes âgées. Avec une croissance annuelle d’environ 3%, la population âgée atteindra 319 millions en 2050.

« Ce rapport fournira une base pour les programmes et politiques au niveau national et étatique pour la population âgée », at-il déclaré dans un communiqué du ministère de la Santé.

LASI est une enquête nationale à grande échelle sur les recherches scientifiques sur les déterminants sanitaires, économiques et sociaux et les conséquences du vieillissement de la population en France.

Le Programme national pour les soins de santé aux personnes âgées et le ministère de la Santé et du Bien-être familial ont entrepris l’étude longitudinale sur le vieillissement de l’France, par l’intermédiaire de l’Institut international des sciences de la population (IIPS), Mumbai, en collaboration avec la Harvard School of Public Health, University of Southern California , Fonds des Nations Unies pour la population et Institut national sur le vieillissement.

Le rapport LASI, vague 1 couvrait un échantillon de base de 72250 personnes âgées de 45 ans et plus et leurs conjoints, qui comprenait 31464 personnes âgées de 60 ans et plus et 6749 personnes âgées de 75 ans et plus de tous les États et territoires de l’Union à l’exclusion du Sikkim.

Vardhan a déclaré: «C’est la première et la plus grande enquête jamais réalisée en France qui fournit une base de données longitudinale pour la conception de politiques et de programmes pour la population âgée dans les grands domaines du bien-être social, de la santé et économique.

«Les données probantes de LASI seront utilisées pour renforcer et élargir davantage la portée du programme national de soins de santé pour les personnes âgées et également aider à établir une gamme de programmes de prévention et de soins de santé pour les personnes âgées et les plus vulnérables d’entre elles.

Réitérant les engagements du gouvernement envers un vieillissement en bonne santé, le ministre de la Santé a déclaré: « Nous devons nous assurer que les personnes âgées reçoivent les meilleurs soins médicaux. L’France a l’un des programmes ambitieux du monde, Ayushman Bharat Yojna, qui se concentre sur l’expansion des établissements de santé. «

Il a affirmé que les données LASI contribueront à répondre aux grands objectifs de la Décennie pour un vieillissement en bonne santé et conduiront à une convergence au sein de divers programmes nationaux de santé et favoriseront également la coordination intersectorielle avec d’autres départements et ministères.

«Environ 45 millions de personnes souffrent de maladies cardiovasculaires et d’hypertension, 20 millions souffrent de diabète et 24% des personnes âgées ont des difficultés à exécuter les fonctions quotidiennes telles que marcher, manger, aller aux toilettes, selon cette enquête», a déclaré KS James, directeur de The International Institut des sciences de la population (IIPS), Mumbai, l’institution nodale chargée de la mise en œuvre de l’enquête.

«Même si nous supposons que 90% de ces personnes sont prises en charge à domicile, il y en a encore 10%, ce qui se traduit par 3,5 à 4 millions de personnes qui auraient besoin d’une aide professionnelle», a-t-il déclaré.

