Cinq Samsung et trois Xiaomi parmi les 10 mobiles les plus vendus du moment

Apple prend les deux premières positions du marché mais, à partir de là, tout est Android.

La reprise du marché des smartphones est intervenue au troisième trimestre de l’année après des mois très difficiles au cours desquels la baisse des ventes a été très sensible.

Petit à petit, les utilisateurs ont recommencé à acheter des smartphones (22% de ventes en plus par rapport au trimestre précédent) et les grands bénéficiaires ont leur propre nom: Apple, Samsung et Xiaomi.

L’étude menée par Canalys renforce le leadership de l’iPhone 11, le smartphone le plus vendu incontesté, mais elle nous laisse aussi une autre donnée très révélatrice: Samsung et Xiaomi sont en très bonne santé et leurs téléphones se vendent comme des fous.

En ce qui concerne ces dernières données, nous vous avions déjà dit il y a quelques jours que Xiaomi allait fort à la fois en Europe et en Espagne, étant l’une des entreprises la plupart ont bénéficié de la reprise avec Samsung et OPPO.

Les 10 smartphones les plus vendus du troisième trimestre 2020

Samsung et Xiaomi sollicitent de nombreux téléphones, Apple rassemble les ventes

Dans les deux premières positions du classement, nous trouvons deux appareils Apple, l’iPhone 11 et l’iPhone SE. Entre les deux, plus de 26 millions de ventes que l’iPhone 12 tentera d’égaler au dernier trimestre de l’année.

En ce qui concerne les téléphones Android, le smartphone le plus vendu était le Samsung Galaxy A21, suivant de près les talons de l’iPhone SE.

Nous devons aller vers lui sixième place sur la table pour trouver le premier Xioami, Le Redmi Note 9, un mobile dont nous prévoyons déjà qu’il balayerait les ventes en raison de son rapport qualité-prix impressionnant.

Qui seront les protagonistes du top 10 du dernier trimestre 2020? Placez vos paris!