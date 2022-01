Cinq nuits au film de Freddy est « toujours à venir » promet Jason Blum

Le film de Five Nights at Freddy a mis du temps à se faire, mais Jason Blum n’a pas encore abandonné le projet.

La pizzeria de Freddy Fazbear ouvrira ses portes à un moment donné dans le futur comme Jason Blum veut l’assurer Cinq nuits chez Freddy fans que l’adaptation cinématographique est encore très en développement. À ce stade, vous ne pouvez vraiment pas blâmer les fans d’être sceptiques quant au fait que le film voit le jour. Il est maintenant en développement depuis plusieurs années, actuellement avec Blumhouse prêt à prendre en charge le film, mais le manque de mises à jour majeures a amené beaucoup de gens à supposer que l’adaptation a dû être annulée.

Blum s’est récemment adressé à Twitter pour préciser que le Cinq nuits chez Freddy film se passe toujours, même si les progrès ont été très lents. Lorsqu’un fan a directement demandé à Blum comment se déroulait le film, le producteur a répondu: « Cela continue vraiment. Je le promets, les gars. »

FILM VIDÉO DU JOUR

Auparavant, Chris Columbus devait diriger Cinq nuits chez Freddy, bien que Blum ait depuis déclaré que le réalisateur n’était plus impliqué. S’adressant à Collider, Blum a également expliqué à quel point il était difficile de « craquer » pour obtenir une version du script suffisamment solide pour que Scott Cawthon, le créateur du jeu, donne le feu vert au film. L’une des conditions pour que ce film soit réalisé est que Cawthon doit approuver l’histoire.

« C’est vraiment difficile à craquer », a déclaré Jason Blum. « Nous avons écrit plusieurs scripts, et nous avons où nous enfilons une aiguille, ce qui rend justice à Cinq nuits chez Freddy’ s et rendre Scott (Cawthon) heureux. La seule façon de procéder serait de donner à Scott… Je ne veux pas faire quelque chose que Scott n’aime pas. Permettez-moi de dire cela d’une manière différente. Je n’ai pas le droit de faire quoi que ce soit que Scott n’aime pas. Fondamentalement, Scott a un peu comme l’équivalent de « final cut » et il a fallu plus de temps que je ne l’espérais pour obtenir la bonne histoire. »





Pendant ce temps, d’autres films Killer Animatronic sortent





Warner Bros.

le Cinq nuits chez Freddy Le jeu vidéo se déroule après l’heure de fermeture dans un centre d’amusement pour enfants de style Chuck E. Cheese. Il est peuplé d’animatroniques qui s’animent la nuit et parcourent le terrain, et pour survivre, le travailleur de nuit doit rester caché à l’abri des regards dans le bureau de la sécurité. Fondamentalement, le concept simple imagine ce qui se passerait si ces adorables animaux animatroniques essayaient de tuer des gens la nuit.

Nous attendons toujours le chez Freddy film, mais le succès des jeux a inspiré d’autres films. Warner Bros. a relancé l’émission classique Le Banana Split avec un film de 2019 qui dépeignait les personnages comme sensibles et meurtriers, semblable à Cinq nuits chez Freddy. Pendant ce temps, Nicolas Cage a joué dans le film d’horreur Le pays des merveilles de Willy qui suit l’acteur en vagabond travaillant dans un centre de divertissement familial abandonné hanté par huit animatroniques.





Même ainsi, beaucoup Cinq nuits chez Freddy les fans sont très impatients de voir ce film arriver dans les salles. La dernière mise à jour de Blum est un bon signe, mais espérons qu’une véritable traction pourra bientôt commencer.





Ben Affleck se souvient d’avoir oublié de remercier Kevin Smith lors des discours d’acceptation des Oscars Ben Affleck a promis de remercier Kevin Smith d’avoir contribué à la réalisation de Good Will Hunting, mais a ensuite oublié le moment venu.

Lire la suite





A propos de l’auteur