Cinq films Spider-Man arrivent sur Disney + au Royaume-Uni cette semaine

La bibliothèque Disney + contient presque tous les films de l’univers cinématographique Marvel, à quelques exceptions notables près. De même que L’incroyable Hulkl’intégralité de Jon Watts Homme araignée la trilogie est absente du streamer en raison des films distribués par Sony. Cependant, les téléspectateurs de Disney + de l’autre côté de l’étang auront bientôt la chance de regarder presque toutes les aventures en direct du web-slinger. À partir du 17 juin, Sam Raimi’s Homme araignée et Spiderman 2les deux Incroyable Spider-Man films, et Spider-Man : Retrouvailles sera ajouté à Disney + au Royaume-Uni et en Irlande. Disney n’a pas donné de mot sur le statut de Spiderman 3, Spider-Man: loin de chez soiou Spider-Man : Pas de retour à la maisonmais le fait que les cinq autres films se dirigent vers Disney + est un énorme coup pour la Maison de la souris.

Disney travaille depuis un certain temps pour obtenir des films Sony sur son streamer et a signé un accord de licence avec le studio l’année dernière. À partir de la liste 2022 de Sony, les fonctionnalités se dirigeront vers Disney + aux États-Unis après leur première exécution sur Netflix, qui était un accord supplémentaire que Sony a conclu à peu près au même moment que son pacte Disney. Contrairement à Disney, Paramount ou Warner, Sony est un studio qui n’a pas de lien direct avec un service de streaming, donc des accords extérieurs doivent être conclus pour que ses films soient disponibles pour un public plus large. Vu la collaboration entre Disney et Sony sur le MCU Homme araignée films, il est logique que les sociétés se réunissent pour l’accord de licence.

Ce qui est intéressant, cependant, c’est que l’accord concerne uniquement les États-Unis et commence avec les versions 2022 de Sony. Mettre cinq Homme araignée les films sur la version britannique de Disney + semblent être une décision distincte à moins que Disney et Sony n’aient modifié les conditions initiales de leur contrat. Néanmoins, ce sera une période excitante pour les abonnés européens de pouvoir avoir plusieurs Homme araignée films disponibles à côté de presque toutes les autres versions de MCU.





L’avenir de Spider-Man dans le MCU n’est pas clair

Sortie de Sony Pictures

En ce qui concerne l’avenir du partenariat Disney et Sony, les choses sont un peu au point mort maintenant que Pas de retour à la maison est venu et reparti. Le film a marqué la fin de la première trilogie de Tom Holland en tant que robot d’exploration des murs, et on ne sait pas quand l’acteur enfilera ensuite son costume d’araignée. Le chef de Sony, Tom Rothman, veut maintenir la franchise, ce qui est tout à fait compréhensible après Pas de retour à la maison a rapporté près de 2 milliards de dollars dans le monde. Rothman a récemment déclaré que Sony espère que Watts, Holland et Zendaya reviendront tous pour un quatrième Homme araignée film, mais ni Sony ni Disney n’ont officiellement annoncé quoi que ce soit concernant l’avenir du MCU du personnage.

À plus petite échelle, Marvel Studios travaille sur Spider-Man : première année, une série animée réalisée pour Disney+. L’émission se concentrera sur les débuts de Peter Parker en tant que Spider-Man et se déroulera dans le MCU, mais on ne sait pas si l’un des acteurs en direct reviendra pour exprimer ses personnages. En parlant de Disney +, rien n’indique que l’un des MCU Homme araignée les films arriveront bientôt sur la version américaine du streamer. Compte tenu de l’accord de Sony avec Disney, toutes les entrées à venir dans la franchise Holland-lead seraient éventuellement ajoutées à Disney +, mais le statut des autres films est incertain. Espérons que des accords supplémentaires pourront être conclus dans un proche avenir pour rendre le MCU plus complet sur Disney+.