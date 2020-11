Cinq équipes qui pourraient échanger contre Russell Westbrook

La semaine dernière, il a été largement rapporté par Shams Charania de The Athletic que Russell Westbrook veut quitter Houston et cherche à être échangé. Westbrook a été échangé aux Houston Rockets l’été dernier dans le cadre d’un accord qui a envoyé Chris Paul et une pléthore de choix au repêchage au Thunder d’Oklahoma City. Pour la plupart, le mandat de Westbrook à Houston a été couronné de succès car il a trouvé la chimie avec James Harden, tout en les aidant à progresser vers le deuxième tour des séries éliminatoires. Malgré cela, il est devenu clair que Houston n’est plus l’endroit idéal pour Westbrook, et des rumeurs circulent quant à l’endroit où il pourrait se retrouver.

Avec trois ans et 132,6 millions de dollars restants sur son contrat, obtenir un package commercial solide pour Westbrook s’avérera difficile, car de nombreuses équipes ne voudront pas accepter le contrat. Quoi qu’il en soit, il y a beaucoup d’équipes qui pourraient utiliser un meneur comme Westbrook, et il leur incomberait certainement d’essayer de conclure un accord valable. Bien que son contrat puisse présenter un risque énorme à l’avenir, voici quelques-unes des équipes qui pourraient en bénéficier en l’amenant sur leurs listes.

Charlotte Hornets

Il y a une semaine, l’idée que Russell Westbrook se rende aux Charlotte Hornets aurait été ridicule. Pendant des années, les Hornets ont été une équipe qui a du mal à se qualifier pour les séries éliminatoires chaque année, tandis que Michael Jordan refuse de payer le prix fort pour les talents de premier ordre. Avec Westbrook, cependant, cela pourrait très bien changer. Après tout, Westbrook est actuellement signé pour un accord massif avec Jordan Brand, et sa relation avec MJ semble être assez fructueuse. Avec cette petite friandise à l’esprit, il ne serait pas exagéré de supposer que ces deux-là pourraient être un match fait au paradis.

Tout au long de la semaine, les Hornets auraient même été les pionniers de Russ, ce qui montre la validité de cette franchise en tant que prétendant potentiel. Pour la plupart, les Hornets ont eu du mal à marquer la saison dernière avec Terry Rozier comme point de départ, et faire venir une superstar comme Westbrook en ferait immédiatement une équipe qui pourrait concourir pour une place en séries éliminatoires année après année. Les Hornets ont également des joueurs comme Nic Batum et Cody Zeller qui pourraient être utilisés comme appâts commerciaux. Sans parler du choix numéro trois du repêchage, bien qu’il reste à voir si Jordan serait prêt à abandonner un futur actif pour Westbrook, âgé de 32 ans.

Clippers de Los Angeles

Après l’année que les Clippers viennent de passer, ils pourraient probablement utiliser un peu plus d’aide sur le sol. Alors qu’ils étaient favoris pour sortir et remporter le titre NBA cette année, les Clippers ont échoué au moment où cela importait le plus en perdant une avance de 3-1 contre les Denver Nuggets au deuxième tour des éliminatoires. Des superstars comme Kawhi Leonard et Paul George ont été rôties par les médias pour leurs efforts, tandis que des acteurs tels que Lou Williams et Montrezl Harrell ont été contraints d’assumer une grande partie de la responsabilité.

Il est devenu assez évident pour les fans et les experts que la principale pièce manquante était un meneur de jeu de bonne foi. Si quelqu’un correspond à cette description, c’est Westbrook. Après avoir terminé la saison au 28e rang au total des passes, les Clippers aspirent à un joueur qui peut obtenir 10 passes décisives par nuit les yeux fermés. Si les Clippers pouvaient en quelque sorte conclure un accord avec des joueurs comme Patrick Beverley, Williams et peut-être même Harrell par le biais d’un échange, alors il est fort possible que nous voyions Westbrook, Leonard et George sur le terrain ensemble la saison prochaine.

chaleur de Miami

Lorsque Jimmy Butler a été signé par le Miami Heat l’été dernier, il est devenu évident que l’équipe allait dans une direction plus flashy. Butler est un joueur avec une personnalité vibrante qui correspond parfaitement à l’énergie de la ville. Au moment de sa signature, il y avait des rapports selon lesquels Westbrook voulait quitter Oklahoma City. Naturellement, la sagesse conventionnelle à l’époque était que Westbrook se rendrait à Miami et formerait un duo dynamique aux côtés de Butler. Beaucoup ont vu cela comme un bon choix car Westbrook, comme Butler, est une forte personnalité qui embrasse ce qu’est la « Heat Culture ».

En fin de compte, Westbrook est allé aux Rockets et le Heat a fini par aller jusqu’à la finale de la NBA grâce aux efforts de Butler et de leur talentueux groupe de jeunes armes. Maintenant, les Heat risquent de perdre Goran Dragic au profit d’une agence libre, laissant un trou géant à combler au poste de meneur. Si les Heat décidaient de faire preuve d’audace, ils pourraient chercher à regrouper certains de leurs acteurs, ainsi que de jeunes talents, afin de sécuriser Westbrook. En fin de compte, ce commerce s’avérerait être un risque énorme car les Heat ont déjà un jeune noyau solide qui pourrait être mortel pour les années à venir. Si le prix est correct, cependant, le Heat pourrait se trouver en mesure de faire ce mouvement.

New York Knicks

Au cours des dernières années, les Knicks ont été au centre de toutes les rumeurs impliquant un joueur vedette. Qui peut oublier 2019 quand tout le monde pensait qu’il allait débarquer Kevin Durant et Kyrie Irving dans le même cycle d’agence libre, pour se faire brûler par les Brooklyn Nets? À ce stade, les fans des Knicks ont été mis à rude épreuve et l’avenir ne semble pas si brillant. Cela étant dit, les Knicks sont toujours une franchise audacieuse et, dans l’état actuel des choses, la rumeur dit qu’ils s’en prendraient à Chris Paul.

Il y a de fortes chances que les Knicks soient incapables d’acquérir Paul, ce qui signifie qu’ils auront toujours besoin d’un meneur de jeu superstar qui pourra mener l’équipe à plus de quinze victoires par saison. Il n’y en a pas beaucoup de disponibles pour le moment et Westbrook serait un excellent deuxième choix. Sans oublier, les Knicks ont une abondance de jeunes talents qui attireraient une équipe comme les Rockets qui sont clairement sur le point de se lancer dans une toute nouvelle direction.

Pistons de Detroit

Blake Griffin pour Russell Westbrook. Oui, c’est un échange simple, mais c’est certainement celui qui pourrait être bénéfique pour les deux parties. Les Rockets ont été obligés de jouer au petit ballon la saison dernière car ils n’avaient pas de grand homme viable qui pourrait dominer dans la peinture. Westbrook a finalement rendu les Rockets plus petits et le remplacer par quelqu’un comme Griffin donnerait immédiatement aux Rockets une partie de la taille dont ils ont désespérément besoin.

Pendant ce temps, la rumeur dit que les Pistons pourraient chercher à traiter Derrick Rose, qui a encore un an sur son contrat. Si les Pistons réussissaient cela, ils auraient besoin d’un meneur – ce qui fait de Westbrook la cible commerciale idéale. Les Pistons ont également le septième choix au classement général du repêchage, ce qui signifie qu’ils auront de solides jeunes talents dans la franchise, créant une belle base pour Westbrook.

Étant donné que Griffin et Westbrook ont ​​des contrats massifs, cet accord ne représenterait pas beaucoup de risques pour les deux parties. En fait, les Pistons pourraient très bien être le point d’atterrissage le plus viable pour Westbrook sur cette liste.

Quelle équipe pensez-vous être la meilleure solution pour Russell Westbrook? Faites-nous savoir, dans les commentaires ci-dessous.